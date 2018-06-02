جميلة البوابة: نصائح هامة للعناية بالأقدام في الصيف

تأكد من تقشير قدميك مرة واحدة في الأسبوع

تعاني بعض السيدات في فصل الصيف من جفاف وتقشر كعب القدم، وهي حالة مزعجة، فما هو الحل؟ عندما يتعلق الأمر بجسمنا ، فإننا نميل إلى إهمال أقدامنا أكثر من غيرها. تمامًا مثل وجهك وشعرك ، قدميك تحتاج أيضًا إلى بعض الاهتمام والدلال. إذا لاحظت أن قدميك جافة ومتشققة باستمرار، فإليك بعض الحيل التي يجب عليك اتباعها للحفاظ على صحة قدميك ونعومتهما.

- الحفاظ على الرطوبة سينعكس دائمًا على بشرتك. ولهذا السبب يجب عليك شرب الكثير من الماء خلال النهار.

- للحفاظ على صحة قدميك ، يجب عليك تنظيفها في كل مرة تعود بها الى المنزل.

- تأكد من تقشير قدميك مرة واحدة في الأسبوع. يمكنك استخدام جهاز تنظيف الاقدام لفرك الجلد الميت. يمكنك أيضا استعمال حجر الخفاف، الذي يساعد على التخلص من الجلد الميت.

- إذا لاحظت أن بشرتك تجف أكثر من المعتاد ، يمكنك وضع كريم في كل مرة تقوم فيها بتنظيف قدميك.

- قبل وقت النوم ، ضع الكريم أو الفازلين على قدميك وضع جوارب خاصة اثناء النوم. هذا سيسمح لقدميك بامتصاص الرطوبة وشفاء القدمين بشكل أسرع.

- يجب عليك أيضًا اختيار الأحذية المناسبة لأقدام صحية. تجنب الأحذية الضيقة والكعوب العالية إذا كانت أقدامك تؤلم أكثر من المعتاد.