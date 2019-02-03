ما هي الطريقة المثالية لاستعمال أقلام الكحل الملوّنة؟

أقلام الكحل الملوّنة مثالية لإشراق العيون الداكنة وإضفاء البريق الجذّاب عليها، وإنعاش النظرة الناعسة. اختاري أقلام الكحل الملوّنة بألوان حيوية وأنيقة في الوقت نفسه، مثل: الأزرق النيلي، التركوازي، الأخضر، الخوخي، والبنفسجي. وفي السّهرات، جرّبي الألوان نفسها إنما بتأثير برّاق، أو اختاري أقلامًا ملوّنة بدرجات معدنيّة كالذهبي، الفضّي، والنحاسّي.

لتطبيق الكحل الملوّن، ننصحك بإبقاء الجفن حيادي اللون، لأن الظلال الملوّنة لا تبدو أنيقة مع قلم الكحل الملوّن.

انشري الظل الحيادي بلون البيج الفاتح أو الداكن، أو الظل البني الدافئ فوق كامل الجفن الأعلى، ثم حددي الجفن الداخلي للعين وخط الرموش السفلية بقلم الكحل الملوّن المفضّل لديك. ولا تنسي، إبراز رموشك بالماسكارا السوداء.

إذا كنت تحبّين تحديد جذور الرموش العليا، يمكنك استعمال الكحل المائي الملوّن والمقاوم للماء شرط اختيار لون أغمق بدرجة أو درجتين من قلم الكحل الملوّن الذي استخدمته لتكحيل الجفن الداخلي للعين وخط الرموش السفلية، فاستعمال درجات لونية مختلفة يضفي جاذبيّة خاصة على مكياج عينيك ويجعله متعدد الأبعاد Multi-Dimensional.

نصيحة:

وزّعي السيروم على بشرتك بعد تنظيفها وتنقيتها بسائل التونيك وقبل تطبيق كريم العناية، وذلك بطريقة التربيت متجنّبةً محيط العينين.

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