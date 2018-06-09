اكتشفي أقنعة التين الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة

يعتبر التين منجم طبيعي من الفيتامينات والمعادن التي نحتاجها لعلاج الكثير من مشاكل البشرة والحفاظ على تألقها ونضارتها، لذلك اخترنا أن نقدم لك اليوم طريقة تحضير أقنعة التين لتعتني بجمالك.



التين واليقطين لتبييض البشرة

ضعي حبتين من التين الطازج مع شرائح صغيرة من اليقطين في الخلاط الكهربائي، ثم اضربي جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس. أضيفي بعد ذلك قطرات من زيت اللوز وقلبي جيدا، ثم وزعي المزيج على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر.

كرري هذا القناع 3 مرات في الأسبوع حتى تلاحظي النتائج.

وصفة التين والشوفان لبشرة نضرة

اخلطي لب 3 حبات من التين الناضج مع ملعقة صغيرة من الشوفان المسحوق، ملعقة صغيرة من الزنجبيل و5 قطرات من زيت الياسمين. وزعي المزيج على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي بالماء الفاتر.

كرري هذا القناع 3 مرات في الأسبوع لتحصلي على بشرة مشرقة.

التين لترطيب الوجه

اخلطي لب حبتين من التين المهروس مع ملعقة صغيرة من العسل أو ملعقة صغيرة من الحليب، ثم وزعي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

3 وصفات للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

6 وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداء حول العين