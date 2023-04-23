أقوى عبارات عن الناس الحقيرة معبرة

نتعرض في أحيان كثيرة إلى اكتشاف مدى حقارة شخص كنا نعتقده قريب مؤتمن، ولكنه يتصرف بشكل يفضح نواياه الدنيئة ويُظهر حقارته ودناءة أصله، وحينها نحتاج إلى عبارات عن الناس الحقيرة لتعبر عما يختلج بصدورنا تجاه الأفعال الدنية التي قام بها هذا الشخص، وفي موضوعنا اليوم نقدم أكثر كلمات عن الناس الحقيرة تأثيرًا في النفوس.

عبارات عن الناس الحقيرة

الاختلاف هو سنة الله في أرضه، ومن الطبيعي أن تختلف عن غيرك، لذا لا تستعجب من تصرف حقير من شخص ما، فقط ضعه في مكانه الصحيح، وعبر عن موقفه بالعبارات التالية:

إن لم تستيقظ حقيرًا في الصباح فتلك نعمة، وإن وجدت أنك تبحث عن مصلحة غيرك كمصلحتك تمامًا فهذا من أروع الأمور، أما الأسوأ فهو أن تجد أنك لا تهتم سوى لذاتك، لأنك تكتشف مدى حقارتك.

الحقير لا يشعر بمدى دناءة أفعاله، لأنه يظن نفسه على صواب ومن حوله هم المخطئون!

الحياة تلعب معنا الغميضة، لكنك تجد في الأماكن السرية عدد كبير من الجبناء ودنيئي النفوس.

أمروا السارق الدنيء أن يقسم بالله، فتأكد أنه لاذ بالفرار ونجا من أفعاله.

لا يفعل الحقراء شيء سوى جعل العالم أكثر حقارة وسوء.

يجب أن يزداد عدد الطيبين، كي يتغلبوا على الحقراء ويقضوا على أماكن اختبائهم.

لا يرتاح الحقير إلا بضخ الشحناء والبغضاء في النفوس، فدعه يحترق كالنار تأكل نفسها.

اللئيم كمن يحمل مشعلًا يحرق به ملابسك، ويحاول إيهامك أنه يضئ الطريق.

كلام عن الناس اللي ما تستاهل

المحاط بجمع من الناس الذين لا يستحقون البذل لأجلهم أشبه بمن يحاول أن يُشعل النار في نفسه ليضيء الطريق لأشخاص لا يبصرون، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق، وما يستحقه هؤلاء الجماعة أن تُسمعهم عبارات عن الناس الحقيرة، واستعن بالأمثلة التالية:

حينما انتشر الغدر كثيرًا من حولنا أصبح أمرًا عاديًا، بينما أصبح الوفاء غريبًا لا يُصدق أحد أنه موجود.

ربما يجذبك المرء ويبهرك في البداية، ولكن تأكد أن الماكرون جذابون، لديهم ألسنة معسولة، وأفعال حادة تُخلِّف جراح نازفة.

من غدر بك مرة لا تتعامل معه مرة أخرى، لأنه يخطط للمرات القادمة، ولا تستثني أحدًا.

الحاقد لا يعيش بسلام، فمن نظر بيد غيره ابتعد عنه لأنه لن يصفو لأحد، فلا تنتظر إصابتك بسهم حقده.

لأن الناس معادن، فالبديهي أن تجد بعض المعادن الرخيصة صدئة.

من نافقك ابتر صلتك به، لأنه سيجعلك تخسر كل شيء، ولن يبقى أحد بجوارك بسببه.

المجاملة طعمها لذيذ، طالما لم تبتلعها.

صاحب المبدأ يعيش دهرًا، وصاحب المصلحة يموت هدرًا.

ربك شهيد على وجود من يظهرون عكس ما يبطنون، فسلم أمرك لخالقك، ولا تمنح ثقتك لمن لا يستحق.

عبارات عن الناس الوقحة

الوقاحة قد تصل بالشخص للمجاهرة بما فعل، دون أدنى شعور بالذنب ولا القلق، وهذا يعني أنه فقد الشعور، ولم يعد يعرف الطريق القويم الواجب عليه سلوكه! فلا تحزن، فقط سر للأمام، وعبر عن ذلك بعبارات عن الناس الحقيرة كالتالي:

لن تتمكن من تعلم شيء من الحياة إلا حينما يجعلك حقير ما تسديد الثمن.

من كان منظاره لئيمًا نبذ كل من كان لديه منظار طاهر نظيف، واعتبره غريبًا.

من كان حديثه شيء وحقيقته شيء آخر، مجرد رؤيتك إياه ابتعد فورًا ولا تنظر للخلف.

الحقير في الدنيا يتصدر الصفحات الأولى، وصيته ذائع، بينما في الآخرة يلقى جهنم وبئس المصير.

أنت تريد أن تبقى نقيًا، ولكن الماس يجب أن يُصقل، فلا تيأس وتعلم من كل حقير لئيم يمر بك.

الدنيء ينظر لما حققه، ويقول كم كان طعم الانتصار لذيذًا، فهل ما زلت تراه يستحق؟

الحقير كلب، يأكل مع الذئب، ويبكي مع الراعي.

لا تشكو حقيرًا إلا حين يدعي الفضيلة.

شعر عن الناس الحقيرة

حذرت الأديان السماوية ممن كان دنيء النفس، المنافق واللئيم، لم يصفهم أحد بالحسنى أبدًا، أما هم فلا يشعرون بمدى حقارتهم، فهم أشبه بالمخمورين، يستمتعون بأفعالهم دون الشعور بما يرتكبونه، ومن أبرز أبيات الشعر والعبارات عن الناس الحقيرة التي تناسبهم ما يلي:

"واحذر مصاحبة اللئيم فإنه.. يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، إن اللئيم وإن أراك بشاشة، فالغيب منه والفعال لئيم"

"ولا تصاحب غير شهم يرى لك مقام عزة وافتخار.. وجانبن كل نذل له صورة إنس وطباع الحمار".

"عداوة العاقل خير إذا حصلتها من خلة الأحمق.. لأن ذا العقل إذا لم يرع عن ظلمك استحيا فلم يخرق".

عبارات عن الحقارة والنذالة

الحقير شخص تملك منه الغباء، يدمر ليصبح سعيدًا، وهذا أمر غير طبيعي، لذلك لا تعره اهتمامك، وامنحه بضع عبارات عن الناس الحقيرة ليبقى في مكانته الصحيحة، واعلم أن ما يناسبه هو قولك ما يلي:

أنت أحمق، لذا لا أتوقع أن تحافظ على أي ود تناله مع إخوانك ولا دين يردعك عن أفعالك ودناءتك.

أنت مثل القماش الممزق، إن قمتُ بترقيعه تمكن الهواء من قطعه مرة أخرى بسبب ضعف الرقعة.

لا أتوقع من حقير مثلك أن يصبح شخص نقي، هل رأيتَ أبدًا زجاج مكسور التئم؟

ما أنتَ إلا تافه فقير النفس، وكلما حاولتُ أن أغنيك وأثريك من الفضيلة ازددت حماقة وجهلًا، وتصيدت فرص أكثر لإيقاع الطيبين في شباكك، لن أستعجب فأنت حقير!

عندما أسمع كلماتك أتذكر أنه لا ينبغي بي التوقف للاستماع لنباح الكلاب.

سأعيش في الحياة دون الالتفات للحقراء، فهم أشبه بالكلاب النابحة، ولا يضر السحاب نبح الكلاب.

الحقير شخص أصغر بكثير من التركيز على أفعاله، فلن أعطيه حجمًا لا يستحقه.

لقد كنتُ وفيًا لك، وقابلتَ وفائي بفعلك الحقير، لذا أخبرك أنك بالنسبة إليَّ ميت لا تجوز الرحمة عليه.

أتدري، ما أنت سوى جوال من القمامة يتحرك في مصرف كريه الرائحة، فلا هو ذي فائدة، ولا يمنع الرائحة الكريهة عمن يحيطون بمساره.

هل تغيظك فكرة كوني شخص واضح؟ إذن مُت بغيظك، فأنا قد وضعت على جبينك علامة تناسبك، مكتوب عليها "حقير".

من اليوم لن ألقبك صديق، ولا أي لقب آخر يناسب الأشخاص المهمين والمفضلين بحياتي، بل سأتخذ لك لقبًا آخر وهو "النذل عديم القيم".

عبارات عن النذالة وقلة الأصل

قلة الأصل مصطلح نعرفه جميعًا، ونراه متمثلًا أمامنا في الحقراء عديمي النخوة، والأنذال كذلك، وحين ترغب في توجيه كلام مقصود لشخص تكرهه فاختر من بين الأوصاف والأقاويل التالية:

عديم الأصل لا يجب عتابه، فهو كالبقعة لا يمكن التخلص منها.

مهما بذلت لقليل الأصل سيبقى أصله واطي ولا يمكن أن يطمر فيه، فامنحه من كلامك عبارات عن الناس الحقيرة، فهذا مقامه الصحيح.

النذالة تأكل النفوس، وتحرقها، فلا تلقِ لصاحبها بالًا ولا تنتظر أن يتغير.

الزمن جعل الوفاء والمروءة غاليين جدًا لا يستطيع الحقير امتلاكهما لرخصه ودناءة أصله.

حالات عن الناس الخبيثة

الحقير دائمًا خبيث، وإلا لن يُظهر الوجه الحسن بينما يحمل بداخله الغل، لذا يحتاج لاستماع عبارات عن الناس الحقيرة، وإن كنتَ تريد التعبير لشخصٍ ما عن مدى احتقارك له استخدم واحدة من العبارات التالية:

زمن عجيب، باتت فيه القلوب سوداء، والنذالة أصبحت موضة.

لن أقف طويلًا، فأنت تعلم ما انتشر من أقوال عن الناس الحقيرة، فلا الأنذال رجال، ولا الواطيين إناث، مجرد ذرات غبار متطايرة، لا يريدها أحد.

إذا ظننت الكلمات كاذبة، فانتظر الأفعال التي تؤكد كذب كل حقير.

الخباثة والدناءة أصبحت مقررات دراسية، وستجد كثير ممن حولك متفوقين فيها.

اظهر عكس ما تبطن، وع الآخر عيش ووزع غل وحقد، وكله بحسابه.

عبارات عن الناس المنافقة

المنافق شخص لا يرضى الله عنه، وفي الآخرة يذوق العذاب المهين إلا أن يتوب، ولكن في الدنيا ينبغي الابتعاد عنه نهائيًا، والتعبير عن عبارات عن الناس الحقيرة موجهة إليه لا أكثر، ويمكنك أن تجعل هذه العبارات كما يلي:

هناك أشخاص تثق بهم بصورة عمياء، لتكتشف بعدها أنكَ كنتَ بالفعل أعمى.

مهما بلغت درجة حب الجميع لك تأكد أن أحدهم ينتظر أن يجدك على الحافة، ليدفعك.

أبرز الحكم عن الناس الحقيرة أنك إذا أعطيت أكثر ستتألم أكثر، لأن المنافق يأخذ، ثم يتساءل بلؤم ماذا أعطيتني؟

احذر أن تستمع لجملة "لم أطلب منك ذلك" في نهاية الأمر.

إذا لم تقدم ما لديك لوجه الله فتأكد أنك تبيع بالرخيص، وستصبح يومًا الشخص الذي لم يفعل أي شيء!

الرخيص عقوبة، فانظر في نفسك ستجد أخطائك، فانظر جيدًا لمن تريد أن تجعله صديقًا، ويفضل إقامة دائرة حماية لا يتخطاها أحد.

كلام عن الناس الرخيصة

هناك بعض الأمور التي لا يستطيع الرخيص الحقير القيام بها، فهو شخص يجمع بين سمات كريهة تجعل الابتعاد عنه أمر ضروري، وتعبر عن أفعاله المقولات التالية:

الرخيص هو سلعة لها سعر، تدفع تحصل على حبه، واقترابه، تمتنع عن الدفع تجده قد انقلب.

لا تظن أن إعطائك للرخيص ما يريده يجعله غاليًا، بل يزيده رخصًا.

مهما قلت كلام عن الناس الحقيرة سيبقى الأساس أنه لا يوجد أحد يسرق أحد من أحد، لكن الرخيص، أي حد يجيب راسه طالما دفع ثمنه.

لا تندم، تعقل واعلم كيف تتعامل مع الناس الحقيرة والرخيصة، وتأكد أنك كلما اقتنعت أكثر أنه بإمكانك شرائهم بأي سعر لن تندم على أحد منهم أبدًا.

رخيص من كانت مشاعره مباحة للجميع.

فراق الرخيص ليس داعيًا للندم، بل وقتك الذي ضاع معه هو الذي يجب الندم عليه.

كنتَ الأغلى، وكنتَ محبوبًا ولامعًا كنجم في السماء، ولكن الآن، أصبح للتراب ثمن، وأنت لا.

الرخيص للجميع، فدعه ينهل من كل مستنقع قليلًا، واحذر تكرار تجربة مماثلة مع رخيص آخر.

حكم عن الناس الحقيرة

الحقير لا يمكن أن يكون إنسان، فهو لا يمتلك أخلاق، ولا مشاعر، لا يحب الخير لغيره، ويحاول بكل قوته هدم الشخص الذي أمامه، فالحقارة لا تأتي مفردة أبدًا، أرسل له هذه الحكم وكثير من جمل عن الناس الحقيرة لعله يصحى.

بعمرك ما تقدر علي، أنت حقير، ووضعتك في مكانتك، لذا لا تحاول بث سمومك إلي.

الخسيس لا يستطيع المواجهة، بل ينتظر كي يضرب في الظهر، فهو جبان رعديد لا يقوى إلا على الهرب.

في البرية تفسح الغزالة للأسد مجالًا ليشرب الماء، وبالمقابل لا يفترسها الأسد، بينما الحقراء لا يمكن أن تأمن لهم جانب!

زمن عجاب، الغدر أصبح شيمة، والثقة باتت عيب؛ إذا ساندت زميلك، عجز، أما كسرة خاطرك مباحة؛ قوانين مقلوبة.

الخائن الحقير لديه أسبابه التي تجعله غير مخطئ، فلا تحزن، واتركه لمصيره الأسود.

التعبير بالكلمات فن لا يتقنه الكثيرون، ولكن إذا تعرضتَ لحقير ما تأكد أنك ستتمكن من إخراج عبارات عن الناس الحقيرة معبرة وقوية تضعه في مكانه الملائم، ولكن نصيحة، لا تشغل بالك به، وامض قدمًا لأنه سيستمتع بتوقفك عن المسير فلا تعطه الفرصة لذلك، وزده احتقارًا بتقديم كلمات عن الناس الحقيرة كل حين كي لا ينسى نفسه.