أكاذيب شائعة عن الأكل الصحي.. لا تصدّقيها!

1. الأكل بعد الساعة 6 مساءً ضار بصحتك:

هذه الخرافة قديمة، ونظرًا لوتيرة حياتنا، فإن تناول وجبة بعد الساعة 6 مساءً ليس أمرًا صحيًا فحسب، إنه أمر منطقي، فكثير من الناس اليوم ينامون في وقت متأخر عن أجدادنا، والجوع قد يضر بصحتك، الحقيقة هي أنه لا يجب أن تأكل قبل النوم بثلاث ساعات، ويجب أن يكون العشاء خفيفًا.

2- الخبز البني أكثر صحة من الخبز الأبيض:

إذا كان الخبز بنيًا، فليس بالضرورة أن يحتوي على الكثير من الألياف، فقد يكون اللون البني "الصحي" ناتجًا عن وجود الكراميل في العجين، السعرات الموجودة في الخبز البني هي نفسها تقريبًا الموجودة في الخبز الأبيض، ويمكنك أن تتعرض لزيادة الوزن في كلتا الحالتين، الأنواع الصحية هي الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخبز المقرمش.

3- السوشي من أطعمة الدايت:

إذا كنت تأكل السوشي، فربما لن تكتسب الكثير من الوزن، ومع ذلك، فإن الأرز الأبيض المستخدم في صنع هذه الأطعمة ليس أصح المنتجات، الجناة الحقيقيون هم صلصة الصويا والمايونيز والجبن الدهني، هذه هى المنتجات التي ستزيد وزنك في وقت قصير.

4- الفواكه والخضراوات غير مفيدة بعد وضعها فى الثلاجة:

تسمح لك تقنيات التجميد الحديثة بالحفاظ على جميع العناصر الصحية لهذه المنتجات الغذائية تقريبًا.

5- جميع الأطعمة العضوية صحية:

غالبًا ما لا تختلف المنتجات التي تحمل علامة "عضوية" (أي التي يتم إنتاجها بدون كائنات معدلة وراثيًا أو إضافات) عن نظيراتها الشائعة باستثناء تكلفتها العالية.

6- العصائر مفيدة مثل الفاكهة نفسها:

لا يحتوي العصير على ألياف، كما أن كمية الفيتامينات والمعادن في العصير أقل بكثير منها في الفاكهة نفسها، لهذا السبب من الأفضل تناول الفاكهة الطازجة كلما استطعت.

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