أكثر أعراض الإجهاض في الشهر الأول شيوعاً

مما لا شك فيه أن تجربة الإجهاض من التجارب الصعبة التي تتعرض لها النساء، لما له من آثار نفسية وصحية على المرأة، ولابد لها أن تعلم جيدًا أعراض الإجهاض في الشهر الأول، وعندما تلاحظ تلك الأعراض تستشير الطبيب المعالج فورًا للحفاظ على صحتها وتفادي عواقب صحية وخيمة قد تتعرض لها إذا ما أهملت الاهتمام بالرعاية الصحية والنفسية بعد الإجهاض، ولكي تتعرفي على أشهر هذه الأعراض تابعي معنا الفقرات التالية.

ما هو مفهوم الإجهاض؟

الإجهاض كما عرفه الأطباء يعني خروج الجنين من الرحم قبل اكتمال نموه، وخروج الجنين من الرحم في أي وقت قبل الشهر السادس لأن في هذا الوقت لن يستطيع الجنين أن يعيش داخل الرحم ولا خارجه وتفقد المرأة جنينها.

وفي أكثر الأحيان يحدث الإجهاض في الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحمل، ويعرف ذلك "بالإجهاض المبكر"، أما إذا تأخر الإجهاض للفترة من بداية الشهر الرابع وحتى الشهر السادس فيعرف هذا "بالإجهاض في المراحل المتأخرة".

وتزيد حالات الإجهاض في الثلث الأول من الحمل، وخاصة في الأسابيع الأولى حتى الأسبوع السادس، وتقل احتمالية حدوث الإجهاض بالتدريج، إلى أن يصل الحمل إلى الأسبوع الثالث عشر وحتى الأسبوع العشرين الذي تقل به احتمالات حدوث الإجهاض تمامًا.

علامات الإجهاض في الشهر الأول

هناك عدة علامات ودلائل لحدوث الإجهاض، وتزداد حدة الأعراض بزيادة عمر الجنين، ولذلك يقول الأطباء أن علامات الإجهاض المبكر في الأسبوع الأول من الحمل هي الأخف والأقل، وتزداد حدة الأعراض كلما ازدادت فترة الحمل، ومن أشهر أعراض الإجهاض في الشهر الأول أو كما يعرف بالإجهاض المبكر التي تعاني منها النساء ما يلي:

نزيف مفاجئ من المهبل تزداد كميته بزيادة عمر الجنين.

ألم شديد في البطن والظهر والشعور بالمغص والتقلصات المؤلمة.

خروج سائل أمينوسي شفاف من فتحة المهبل.

الشعور بتشنجات في عضلات الجسم.

الإحساس بضيق في التنفس.

انقباضات رحمية مؤلمة.

الشعور بألم في الظهر تزداد شدته بزيادة عمر الجنين.

خسارة الوزن.

زوال أعراض الحمل كالغثيان وألام الثدي.

أنماط حدوث الإجهاض

قام الأطباء بتقسيم الإجهاض إلى ثلاثة أنماط رئيسية وهم كما يلي:

إجهاض تلقائي: وفيه ينزل الجنين من تلقاء نفسه، وذلك يرجع إلى مشاكل صحية عند الأم، أو مشاكل تكوينية عند الجنين.

إجهاض علاجي: وهنا يقوم الطبيب بتنزيل الجنين بسبب مشاكل صحية عند الأم تؤثر على قدرتها في إتمام الحمل أو تجنبًا لمضاعفات خطيرة قد تتعرض لها الأم إذا استمر الحمل، أو نتيجة لوجود أخطار تهدد حياة الجنين كأمراض عضوية أو تشوهات خلقية.

إجهاض متعمد: وهو نوع محظور قانونيًا وتقوم به المرأة الحامل في حالة فشل وسائل منع الحمل، أو إذا كان الحمل ناتج عن علاقة جنسية غير شرعية.

والجدير بالذكر أن هذه الأنماط لا تتوقف على مرحلة الحمل، حيث يمكن حدوث أي نمط منها في أي مرحلة من مراحل الحمل المختلفة.

أسباب الإجهاض في الشهر الأول

هناك العديد من الأمور التي تسبب تعرض الحامل للإجهاض في الشهر الأول من أبرزها ما يلي:

عدم علم المرأة بأنها حامل وعدم ملاحظتها لعلامات الحمل وبذلك لا تحصل على الرعاية الطبية الكافية، أو بذل مجهود شديد أدى إلى الإجهاض.

إذا كان عمر المرأة الحامل أقل من 18 عام، أو أكبر من 40 عام.

تعرض المرأة الحامل للإصابة بعدوى ميكروبية شديدة سواء إن كانت عدوى بكتيرية أو فيروسية.

وجود عيوب خلقية وتشوهات أو التصاقات في الرحم، أو وجود ألياف في بطانة الرحم.

أن تكون المرأة الحامل تعاني من أمراض القلب أو أمراض الكلى أو الكبد.

التعرض للأشعة السينية.

معاناة الحامل من أمراض تقلل مناعتها مثل مرض الروماتيزم، أو مرض الذئبة الحمراء، أو إصابتها بالأورام السرطانية أو الإيدز.

أن تقوم المرأة ببذل مجهود عضلي شاق كحمل أوزان ثقيلة أو الجري أو المشي لمسافات بعيدة.

تعرض الحامل للضرب في منطقة البطن أو الظهر أو للعنف الجسدي.

تعرض المرأة الحامل لحادثة شديدة.

إذا كانت الحامل تدخن أو تشرب مشروبات كحولية، أو تتعرض للتدخين السلبي.

إذا عانت المرأة الحامل من جهد عصبي أو جهد نفسي شديد.

يمكن للاضطرابات الهرمونية وخاصة اضطرابات هرمونات الغدة النخامية أن تسبب الإجهاض.

ويمكن أن يحدث وتظهر أعراض الإجهاض في الشهر الأول بسبب خلل جيني في كروموسومات الجنين الوراثية.

ومن العوامل التي تزيد من فرص حدوث الإجهاض في الشهر الأول من الحمل هي تعرض المرأة للإجهاض المتكرر بكثرة.

ما هي المدة التي تستمر فيها أعراض الإجهاض في الشهر الأول؟

غالبًا ما تختفي أغلب علامات الإجهاض في الشهر الأول خلال يومين أو ثلاثة، بينما يستمر نزيف الدم لمدة أسبوعين كي يتخلص الرحم تمامًا من بقايا الحمل، وكلما زاد عمر الجنين كلما زادت فترة النزيف.

مضاعفات حدوث الإجهاض في الشهر الأول في الحمل

إن حدوث الإجهاض في أول 12 أسبوع من الحمل لا يسبب حدوث أي مضاعفات في أغلب الأحيان كما أنه لا يؤثر على احتمالات حدوث الحمل في المستقبل، ولكن حدوث الإجهاض المتأخر قد يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات للمرأة الحامل، ومن أبرز تلك المضاعفات شيوعًا نذكر ما يلي:

استمرار النزيف الرحمي الحاد لوقت طويل.

حدوث مشاكل في بطانة الرحم أو في عنق الرحم.

كما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات في الحوض.

زيادة فرص حدوث الحمل خارج الرحم.

احتمالية الإصابة بالعقم.

الأنواع المختلفة للإجهاض

تحتم تقسيم أنماط الإجهاض طبقًا لعاملين أساسيين وهما:

أعراض الإجهاض في الشهر الأول.

المرحلة التي حدث فيها الإجهاض.

وطبقًا للتصنيف السابق قام الأطباء بتقسيم الإجهاض للأنواع التالي ذكرها:

1- إجهاض كامل

وفيه يقوم الرحم بطرد جميع أنسجة الحمل بالكامل خارج جسم المرأة الحامل، وعادة ما يحدث الإجهاض الكامل قبل انقضاء 12 أسبوع من الحمل.

2- إجهاض غير كامل

وفي هذا النوع لا يستطيع الرحم أن يقوم بطرد جميع الأنسجة خارج جسم المرأة الحامل، بل يظل هناك بعض أنسجة من الحمل عالقة في الرحم وتحتاج تدخل طبي لتنظيف الرحم.

3- إجهاض مفقود

وغالبًا ما يحدث في الأشهر الأخيرة من الحمل، وفي هذا النوع يموت الجنين في رحم المرأة الحامل دون أن تشعر، ولا يظهر على المرأة أي من أعراض الإجهاض في الشهر الأول من الحمل ويتم اكتشافه بالسونار.

4- إجهاض انتابي

ويحث هذا النوع من الإجهاض عند تعرض المرأة الحامل لعدوى ميكروبية في الرحم تنتهي بالإجهاض.

5- إجهاض حتمي

وهذا النوع من الإجهاض يبدأ بحدوث تقلصات رحمية شديدة تؤدي إلى تمدد في عنق الرحم ومن ثم نزول الجنين.

6- إجهاض منذر أو مهدد

وفي هذا النوع من الإجهاض تعاني المرأة الحامل من نزيف بسيط وتقلصات تنذر باحتمالية حدوث الإجهاض، ولكن يمكن للطبيب أن يساعد المرأة الحامل بوصف الأدوية التي تساعد على تثبيت الحمل، كما يجب على المرأة الحامل الخلود للراحة والامتناع عن الحركة لتفادي حدوث الإجهاض.

كيفية الوقاية من حدوث الإجهاض

يمكن للحامل تقليل احتمالية حدوث الإجهاض، والوقاية من المخاطر التي تؤدي إلى فقدان الحمل من خلال اتباع التعليمات التالية:

زيارة الطبيب المعالج بشكل دوري في المواعيد المحددة لمتابعة مراحل نمو الجنين وتطوره.

الامتناع عن تناول أي أدوية أو عقاقير طبية طوال فترة الحمل دون استشارة الطبيب المختص.

التوقف عن التدخين والمشروبات الكحولية تمامًا طوال فترة الحمل.

عدم الجلوس مع أشخاص مدخنين في أماكن مغلقة.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم تحت إشراف طبي وتجنب الرياضات العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض المرأة الحامل للإصابة.

اتباع تعليمات الطبيب وتناول الأدوية في مواعيدها.

تناول أقراص الفوليك أسيد بانتظام يوميًا طوال فترة الحمل.

تجنب الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة والنسكافيه والمياه الغازية.

الاهتمام بتناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية المتكاملة كالبروتينات والفيتامينات والمعادن والحديد والكربوهيدرات والكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الهامة بنسب متوازنة.

البعد عن التوتر والقلق العصبي ومحاولة الاسترخاء والهدوء.

تجنب بذل أي حركات مفاجئة عنيفة، وتجنب بذل أي مجهود عضلي شاق.

تجنب التعرض للمخاطر التي تؤثر على صحة وسلامة الجنين كالإشعاعات المختلفة والمواد الكيميائية الخطيرة.

في النهاية نرجو أن نكون قد استطعنا شرح وتوضيح كل ما يتعلق بالإجهاض وأسباب حدوثه، وتعليمات ونصائح الوقاية من حدوث الإجهاض، كما نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض وتوضيح أعراض الإجهاض في الشهر الأول من الحمل، ومن هنا يجب على المرأة الحامل الاهتمام بصحتها وزيارة الطبيب بصفة دورية، والحذر وسرعة التوجه للطبيب عند ظهور أي علامة من علامات الإجهاض في الشهر الأول من الحمل.