من أكثر النساء إصابة بالتهابات المهبل؟

هُناك تغير في الإصابة بالالتهابات من شخص لآخر وذلك حسب العمر

التهابات المهبل من أكثر المشكلات التي تُعاني منها النساء وتتميز عادة بتهيج في المهبل، ويُعتبر الالتهاب شامل للأجزاء الخارجية من الجهاز التناسلي، أي ما هو حول المهبل، وتعتبر مُشكلة التهابات المهبل من المشاكل التي قد تتسبب ببعض المشاكل الصحية، كمرض السُكر، وضعف في جهاز المناعة، ويجب علينا فحص التهابات المهبل عند الطبيب المُختص، كي لا تكون هذه الالتهابات ناتجة عن مرض خطير كمرض نقص المناعة (الإيدز)، أو فيروس HIV، ويجب تنظيف المهبل بشكل دوري؛ للحفاظ عليه من الالتهابات والجروح.

هُناك تغير في الإصابة بالالتهابات من شخص لآخر، وذلك حسب العمر، وأيضاً حسب وضع الهرمونات، فتكثر الالتهابات المهبلية الفطرية، وبشكل خاص عند سن الإنجاب، وبشكل خاص عند السيدات اللواتي تُعاني من مرض السُكري؛ وذلك لأن السكر يجعل مُناخ المهبل أكثر تناسباً لزيادة الفطريات، وبشكل خاص فطريات كانديدا.

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