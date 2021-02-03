أكثر 10 كوابيس تعصف بنومك

غالبًا ما تعطي أحلامنا نظرة ثاقبة عما يحدث في أذهاننا بالفعل، إلا أنه في بعض الأحيان تجعلنا نشعر بالضيق والحزن وخاصة عندما نستيقظ على حلم سيء، وأشار الخبراء إلى أن بعض الأحلام مرتبطة بالعقل الباطن وقد تعني أنك بحاجة إلى عناية طبية.

ونقلاً عن "موقع حلوة" كشفت خبيرة النفس، لورين روزنبرغ وكذلك عالم النفس، لي تشامبرز، أكثر 10 كوابيس يواجهها الأشخاص باستمرار ومعانيها:

إطلاق النار

يشير الحلم بإطلاق النار إلى الشخص يتأذى من قبل شخص ما في حياته، وإذا نجا، فيشير ذلك إلى أنك متحمس وتقاتل من أجل شيء ما في حياتك.

الحريق

قال الخبراء إن الحلم بالنار يمكن أن يعني أشياء كثيرة، فإذا كنت خائفًا من النيران، فهذا يشير إلى الانشغال بالقيادة والإبداع.

وإذا أحترقت من النار، فيدل على أن توتر الأعصاب والاحتراق من الداخل.

سقوط الأسنان

الحلم بسقوط الأسنان غالبًا ما يكون علامة على الإجهاد النفسي، وإذا كنت تحت ضغط شديد، أو كنت تشعر بقلق كبير بشأن تغييرات كبيرة في الحياة أو إهمال الرعاية الذاتية، فقد يكون هذا الحلم شائعًا.

كما أنه من المحتمل أن يكون علامة للاهتمام بالصحة العامة والرفاهية.

رؤية شبح

عادة ما يكون تعبيرًا غير واعٍ عن الشعور بالحزن أو الخسارة، ومع ذلك، إذا كان الشبح قريبًا متوفى أو أحد أفراد أسرته، فعادة ما يكون أكثر إيجابية.

الغرق

أشار الخبراء إلى أن الأحلام المتعلقة بالغرق يمكن أن تشير غالبًا إلى فقدان النفس بطريقة ما؛ سواء كان ذلك بسبب العمل أو العلاقة أو التوتر.

المطاردة

يعتمد تفسير هذا الحلم على من أو ما يلاحقك وما يمثله الشخص أو الشيء.وبشكل عام، قد يكون تعبيرًا عن الهروب من مخاوفك أو شيء تشعر بعدم الارتياح عند معالجته."

التعري في الأماكن العامة

يرتبط هذا الحلم بالشعور بالحرج من شيء لا يعرفه الآخرون عنك.

التعرض للهجوم

عندما تحلم بالتعرض للهجوم، فإن الأمر لا يتعلق بالرغبة في إيذاء نفسك أو الآخرين بل يتعلق بحل النزاع.

وربما يشير أيضًا إلى أن هناك شيء في حياتك تحتاج للتخلص منه مثل سلوك أو معتقد تريد تجاوزته.

الحشرات

يشير الخبراء إلى أن هذا النوع من الأحلام تشير إلى مشاعر سلبية، حيث إن الحلم بالحشرات خاصة بأعداد كبيرة، غالبًا ما تكون رمزًا للأفكار أو المشاعر السلبية، مثل الشعور بالذنب أو القلق.

الضياع

غالبًا ما يرتبط بموقف في حياة اليقظة حيث تكون قلقًا بشأن عدم إيجاد الطريق الأمثل، ويمكن أن ترمز إلى الشعور وكأنك فقدت جانبًا من جوانب نفسك."

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