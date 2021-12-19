أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس أنه أفضل وقت في العام للتفكير في رحلة مثيرة وسحرية مليئة بالأجواء الاحتفالية الدافئة والمفعمة بالمصابيح الملونة. اذا لم تخطط للسفر بعد ننصحك بتجربة هذه المدن الرائعة للاستمتاع باجواء عيد الميلاد وشراء الهدايا التذكارية الفريدة والمميزة.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

احتفل بالكريسماس بأجواء رائعة

1. تالين، استونيا

مع وجود مدينة قديمة من القرون الوسطى محمية من قبل اليونسكو ، والتي تبدو وكأنها مستوحاة من كتاب قصص ، تعد مدينة تالين وجهة رائعة للزيارة في أي وقت من السنة ، ولكن الشتاء هو الذي يمنحها طابعًا فريدًا. يشتهر سوق عيد الميلاد في تالين بكونه واحدًا من أكثر الأسواق أصالة وسحرًا في أوروبا ، والذي يتميز بمجموعات من الحنين إلى الماضي من الأكشاك المكسوة بالفوانيس التي تبيع كل شيء من الحلي المنحوتة يدويًا إلى القبعات الصوفية والطعام والشراب الإستوني اللذيذ.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

2. براغ ، جمهورية التشيك

يتمتع عيد الميلاد في براغ بجاذبية أوروبية شرقية تقليدية فريدة من نوعها ، مما يجعل من الممتع التواجد في هذا المكان خلال هذا الوقت الاحتفالي. ترحب بك أسواق عيد الميلاد المزينة بشكل جميل بأذرع مفتوحة ، وتوفر لك تجربة العمر. لا تفوّت فرصة زيارة سوق Old Town Square ، الذي يُعد من أكثر الأسواق شهرة وأكبرها. إذا كان لديك متسع من الوقت ، فسافر إلى جمهورية التشيك لشراء بعض الهدايا.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

3. فروتسواف ، بولندا

فروتسواف تغري الزوار خاصةً مع سوق الكريسماس الرائع الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر. بينما تضج المدينة القديمة بالطاقة ، تزين الشوارع بزخارف مشرقة. تم تسمية هذه الوجهة بالعاصمة الأوروبية للثقافة في عام 2016 ، لذلك من المتوقع أن تحصل على فرصة لاستكشاف تاريخها وأحداثها ، والحياة الثقافية الرائعة ، والهندسة المعمارية الفريدة.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

4. فيينا، النمسا

غالبًا ما يطلق عليه عيد الميلاد السحري ، أولئك الذين يبحثون عن عطلة رومانسية ، يسافرون إلى هذه الوجهة في كل عيد ميلاد. تستضيف هذه البقعة الحفلات الموسيقية والأحداث ، لكنها تمكنت من توفير أجواء عائلية تشبه القرية لزوارها. عندما تكون هنا ، يمكنك تجربة الأضواء الملونة والعديد من أسواق الكريسماس والديكورات الجميلة ، وإذا كان بإمكانك قضاء وقت للتجول بعد حلول الظلام ، يمكنك رؤية كيف تضيء المدينة بشكل رائع خلال ذلك الوقت وتخلق جوًا سحريًا.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

5. زغرب، كرواتيا

من أواخر نوفمبر حتى 3 يناير ، تتحول العاصمة الكرواتية إلى أرض العجائب والفن والأضواء والطعام والترفيه. تملأ عروض الإضاءة الملونة والمشرقة الحدائق ، وتصطف في الشوارع ، وتخلق مناظر خلابة في جميع أنحاء المدينة. بينما تضيء الفوانيس المتنزهات في حديقة Zrinjevac ، يمكنك حتى زيارة هذه المنطقة لتكون جزءًا من العروض الموسيقية أو مجرد التسوق.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

6. ستراسبورغ ، فرنسا

سوف تتواصل على الفور مع أجواء الكريسماس هنا بسبب السكان المحليين السعداء والأضواء الملونة في كل مكان. ستجد أسواقًا مختلفة في جميع أنحاء المدينة ستأخذك إلى أرض العجائب في عيد الميلاد. ثم هناك أحداث وحفلات موسيقية وأنشطة أخرى تقام طوال شهري نوفمبر وديسمبر لإبقائك مشغولاً. عندما تكون هنا ، تأكد من زيارة سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ ، والتي تشتهر بكونها واحدة من أكبر الشركات في أوروبا.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

7. لندن، إنجلترا

ما هو أكبر عامل جذب للسياح خلال فترة عيد الميلاد؟ انه الحماس الذي تتمتع به هذه الوجهة بحيث يبدو أن كل ركن تقريبًا يرحب بك للاحتفال بهذا الحدث. تشكل عشرات الأضواء مظلة متلألئة فوق شوارع سلون سكوير ومايفير وشارع أكسفورد وشارع ريجنت ومناطق التسوق الأخرى. بينما يتحول Hyde Park إلى أرض العجائب مع العديد من عوامل الجذب ، توجد حلبات تزلج في كل مكان تقريبًا وأسواق عيد الميلاد لإبقائك مشغولًا.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

8. نورمبرج، ألمانيا

تشتهر أسواق عيد الميلاد في نورمبرغ في جميع أنحاء العالم بكونها واحدة من أشهر قرى الكريسماس. ما يميز هذا السوق هو أنك لن تجد هدايا تذكارية سياحية عادية مثل العديد من الأسواق الأوروبية الأخرى ، ولا تحتوي إلا على حرفيين حقيقيين. بعد الانتهاء من استكشاف المدينة القديمة والسوق. يمكنك الراحة لبعض الوقت واختيار القيام بجولة في عربة تجرها الخيول ، والتي ستأخذك في جميع أنحاء وسط المدينة المزين.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

9. ترومسو ، النرويج

ترومسو في النرويج هي وجهة بديلة ممتازة لعيد الميلاد حيث يحصل المرء على فرصة لتجربة أجواء القرية السحرية. اخرج عندما يحل الظلام لتشاهد سحر الشفق القطبي ، ولا تفوّت المشهد الموسيقي المفعم بالحيوية في هذه البقعة. علاوة على ذلك ، أولئك الذين يرغبون في اختبار جانبهم المغامر ، يمكنهم حجز رحلة بحرية في عيد الميلاد لمشاهدة المضايق البحرية.

أكثر 10 وجهات سحرية في أوروبا في الكريسماس

10. روفانيمي ، فنلندا

لتجربة سحرية حقيقية في عيد الميلاد ، قم بزيارة روفانيمي في فنلندا، حيث تشتهر قرية سانتا كلوز بكونها موطن سانتا كلوز نفسه. أهم ما يميز هذه الوجهة هو أنك تتحدث بل وتلتقط صورة مع سانتا. بعد ذلك ، يمكنك التوجه لمقابلة الاقزام. يمكن الوصول إلى هذه القرية الخيالية بسهولة بالحافلة من مركز روفانيمي. بصرف النظر عن مقابلة سانتا ، يمكنك الانغماس في الرياضات الشتوية الفنلندية التقليدية والاستمتاع كما لم يحدث من قبل.

وجهات سياحية يمكنك زيارتها في عيد الكريسماس