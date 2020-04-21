أكثر 3 أحلام شيوعًا سببها الخوف من فيروس كورونا

لقد تسببت جائحة الفيروس التاجي المعروف باسم كورونا في تعطيل الحياة بكل المقاييس. لا يمكنك الخروج أو مقابلة أو معانقة الناس أو السفر. علاوة على ذلك، فإن وباء الفيروس جعل العديد من الناس يرون أحلاماً غريبة.

إذا نظرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ستجد بالتأكيد مشاركات من مستخدمي الإنترنت يتحدثون عن رؤية "أحلام غريبة" وإذا كنت شخصًا يمر بنفس الأمر ، فلدينا بعض الأخبار لك. هناك تفسير علمي وراء ذلك. إذا كان القلق والارتباك المستمر بشأن COVID-19 يجعلك تتقلب في السرير، وتعاني من فترات نوم غير منتظمة ، فمن المحتمل أيضًا أن يجعلك ترى أحلاماً غريبة.

ما الذي يحاول اللاوعي أن يخبرك به

تذكر ، ما تحلم به هو صورة من اللاوعي الخاص بك

يعد الفيروس التاجي أزمة كبيرة ومن الطبيعي أن تقلق. كما أن عدم اليقين يجعلك تعاني من الكثير من القلق والتوتر أكثر من المعتاد. تقول الأبحاث أن القلق لا يجعلك تشعر بالانزعاج فحسب ، بل يؤثر أيضًا على جودة نومك. يمكن أن يؤدي القلق والاضطراب المتزايد إلى المزيد من الهلوسة والأحلام السلبية أو غير العادية.

عندما تنام بهدوء أقل بسبب أي نوع من الإجهاد ، تميل إلى تذكر أحلامك وتذكرها بطريقة أفضل من المعتاد.

ومع ذلك ، إليك الأحلام الثلاثة الأكثر شيوعًا التي يمر بها الناس في جميع أنحاء العالم حاليًا.

العودة إلى مكان طفولتك

عندما يحلم الناس بالعودة إلى مكان مألوف لديهم فأن هذا يجعلهم يشعرون بالأمان ، أي يمنحهم "الراحة" ، عادة ما تكون إشارة إلى وجود بعض القلق الذي يجب الاهتمام به. بالنسبة للبعض ، فإن القلق قد يجعلهم يعودون إلى مرحلة طفولتهم عندما يشعرون بالأمان.

أحلام عن التجمعات

ربما يكون الحلم الأكثر شيوعًا للكثير من الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر المنزلي هو الرغبة في الخروج من البيت أو مقابلة الأصدقاء أو الانغماس في الأنشطة المختلفة دون قلق. ومع ذلك ، إذا كنت تحلم حقًا برؤية أفراد مجتمعك وهم يخرجون، فقد يكون هذا نابعاً من شعورك بالقلق حيال الفيروس التاجي الذي يؤثر على المجتمع ، وليس فقط حياتك. قد يعني هذا أيضًا أنك تفتقد الحرية التي كانت لديك في السابق.

الحلم بتناول طعام أو وجبة خفيفة مفضلة

لقد أدى الخوف من الوباء إلى نفاذ أو تحديد كميات العديد من المنتجات الأساسية في الوقت الحالي. بطبيعة الحال ، هذا يعني أن بعض أطعمة الراحة المفضلة لديك أو التي قد تتناولها عادة من مطاعمك المفضلة قد لا يكون متاحًا. يقول الخبراء أنه إذا كنت تحلم بوجبتك المفضلة مؤخرًا ، فقد يكون لذلك علاقة بالشعور "بالحرمان" ، أو ما قد تحتاجه الآن في الحياة.