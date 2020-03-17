أكواب الفراولة بالمارشملو والكريمة

وصفة سهلة وسريعة للاستفادة من موسم الفراولة والحصول على مغذيات وفيتامينات طازجة.

المكونات:

250 جرام فراولة طازجة

250 جرام مارشملو بطعم الفانيليا والفراولة

كوب كريم شانتية مخفوق

نصف كوب لبن زبادي بنكهة الفانيليا

الطريقة:

نضع المارشملو في وعاء حراري على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب تماماً ثم نضعه جانباً ونقلب كل 5 دقائق حتى يبرد تماماً.

نضيف الكريمة واللبن الى المارشملو ونخلط جيداً حتى نحصل على مزيج متجانس.

نهرس الفراولة بالشوكة ونوزعها في الأكواب.

نوزع خليط المارشملو والكريمة فوق الفواكه ونغطي الأكواب بورق بلاستيكي ثم يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل.

يزين بالفراولة.