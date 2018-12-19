هل يعاني طفلك من ألم التسنين؟

اذا كان طفلك يعاني من ألم التسنين فلا تسارعي بإعطائه جل الخاص بتخفيف ألم الاسنان، فقد اعلنت السلطات البريطانية مؤخرا عن نيتها وقف بيع جل الأسنان الخاص بالأطفال في المحلات التجارية والأسواق الكبيرة، على أن يقتصر بيعه على الصيدليات فقط.

وقررت بريطانيا اتخاذ هذا الاجراء بعد أن تبين أن هذا المنتوج والذي يحتوي على مخدر ليدوكايين، يشكل خطرا على صحة الأطفال، وفق ما أفادت به الهيئات الصحية الرسمية في البلاد.

وقالت هيئة تنظيم الدواء ومنتجات الرعاية الصحية إن جل الأسنان، الذي يخفف آلام التسنين عند الأطفال، يجب أن يباع في الصيدليات فقط وتحت إشراف طبي.

وتنصح الهيئة الآباء بمحاولة استخدام ''حلقات الأسنان'' أو تدليك لثة الطفل بأصابع نظيفة، ومن ثم محاولة الحصول على استشارة طبية إذا ما استمرت آلام الأطفال خلال مرحلة "التسنين".

هذا وأكدت المديرة التنفيذية لمعهد الزيارات الصحية البريطاني، إلى أن التسنين عند الأطفال أمر طبيعي، والألم المرافق أيضا طبيعي، بصرف النظر عن مدى ما يسببه ذلك من إرعاج للطفل أو الأبوين، مضيفة ''أنه إذا كان الوالدان مهتمين بصحة الأطفال الرضع، عليهم أولا استخدام حلقات الأسنان''.