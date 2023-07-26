ألم الظهر في الشهر الأول ونوع الجنين وعلامات تحديده

عند البدء في تكون الجنين بعد تلقيح البويضة وانغماسها في جدار الرحم، تبدأ العضلات الموجودة في هذا الكيس العضلي بالتمدد، وذلك لكي يتناسب مع حجم الجنين الذي يتزايد بشكل تدريجي مع التقدم في شهور الحمل، والرحم مثبت أسفل منطقة الظهر والحوض من خلال مجموعة من الأربطة، وكرد فعل على التمدد يحدث شد لهذه الأربطة مما يتسبب في حدوث ألم في الظهر، ويعتقد العديد من الأشخاص بوجود علاقة بين ألم الظهر في الشهر الأول ونوع الجنين، حيث يمكن تحديد الجنس من خلال شدة الألم التي تعاني منها السيدة خلال فترة الحمل، ومن خلال الجزء التالي من هذا المقال سنتعرف على هذا الموضوع بشكل تفصيلي.

ألم الظهر في الشهر الأول ونوع الجنين

يرجع تحديد أسباب ألم الظهر في الشهر الأول ونوع الجنين، إلى مجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة التي تضاف إلى تمدد عضلات الرحم، من أبرز هذه الأسباب ما يلي:

التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة خلال الحمل والتي يعتبر من أبرزها تغير مستوى هرموني الإستروجين والبروجيسترون، وهو ما يؤثر على عظام الظهر ويسبب الألم.

القيام بممارسة بعض العادات التي تسبب في إجهاد الجسم مثل صعود السلم، أو حمل الأجسام ثقيلة الوزن، أو ممارسة النشاط الرياضي.

حدوث نزيف الانغراس الذي يحدث عن دخول البويضة المخصبة إلى الرحم، وعادة ما يكون مصحوب بألم في البطن والظهر.

الزيادة الشديدة في وزن المرأة خلال فترة الحمل نتيجة التغيرات الهرمونية مما يؤدي إلى ضغط زائد على عظام الظهر تكون مصحوبة بألم.

تؤدي عملية نمو الجنين وزيادة حجمه خلال أشهر الحمل إلى رفع مستوى الضغط على العمود الفقري، والإحساس بألم العظام.

حركة الجنين داخل الرحم تؤدي إلى حدوث ضغط على عضلات البطن، والتي تنعكس بدورها على الظهر.

علامات تحديد نوع الجنين

تقول العديد من الخرافات القديمة أنه يمكن من خلال معرفة نوع الجنين من خلال الم الظهر في الشهر الاول وجنس الجنين في الحقيقة يمكن تحديده من خلال مجموعة متنوعة من الأمور معظمها أمور دارجة من القدم، ليس لها أساس علمي محدد، من أبرز هذه الأمور ما يلي.

1- الغثيان والتقيؤ خلال الحمل

يعتبر إحساس الغثيان أو التقيؤ واحدة من الأمور التي تصاحب معظم السيدات خلال فترة الحمل، ويختلف وقته ومعدله من سيدة إلى أخرى، ولكن بعض الأقاويل ذكرت أنه يمكن الاستدلال على نوع الجنين من خلال هذه العملية.

فمثلاً في حال كانت السيدة الحامل تعاني من الغثيان بشكل متكرر أو القيء بكميات كبيرة فهذا دليل على أن جنس الجنين هو فتاة، والعكس، إذا كانت فترات الغثيان وكمية القيء قليلة فهذا إشارة لكون الجنين صبياً.

2- نبضات قلب الجنين

تعتبر نبضات الجنين واحدة من الطرق المميزة التي يتم من خلالها التعرف على نوع الجنين، فعند قياس معدل النبضات خلال الدقيقة الواحدة وكانت بمعدل 140 نبضة/دقيقة، فهذا دليل على كون الجنين فتاة، وإن كان معدل النبضات أقل من السابق فهذا دليل على أن الجنين ذكر.

3- تغيرات في حلمة الثدي

تعتمد بعض السيدات على حلمة الثدي من أجل تحديد جنس الجنين، فعندما تكون الحلمات فاتحة اللون وتقترب من اللون الوردي، فهذا دليل على كونها تحمل فتاة، وإذا كانت حلمات الثدي ذات لون غامق فهذا يدل على أن الجنين ذكر.

4- لون البول

في بعض الأحيان يتم الاعتماد على درجة لون البون من تحديد جنس المولود، فعند الحمل في فتاة يكون لون البول فاتح، وعلى العكس في حالة كان الجنين ذكراً يكون البول داكن اللون.

5- نوعية الطعام

الأطعمة التي تناولها الأم خلال فترة الحمل أو تشعر بشهية تجاهها عادة ما تكون دليلاً يستدل به على تجديد نوع الجنين، فمثلاً الأطعمة حلوة المذاق والتي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، هي دليل على أن جنس الجنين هو فتاة، والأطعمة المالحة هو دليل على الحمل في صبي.

6- اتجاه العضو التناسلي

اتجاه اتجاه العضو التناسلي طريقة معروفة في تحديد نوع الجنين قبل اكتمال نموه، فإذا كان نمو العضو التناسلي بزاوية أكبر من 30°، فإن الجنين يكون ذكر، وإذا كان الجنين أثنى فإن زاوية نمو العضو التناسلي تكون أقل من 30°.

طرق علاج آلام الظهر خلال الحمل

يوجد مجموعة من الأمور التي ينبغي على السيدات تطبيقها من أجل التخلص من ألم الظهر في الشهر الأول ونوع الجنين، تتمثل أبرز الطرق في النقاط التالية:

استخدام الأوضاع الصحيحة وبالمناسبة خلال الحركة، أو النوم، أو الجلوس، والقيام بتنفيذ الأعمال المختلفة.

في حالة الوقوف يجب أن يكون الظهر في حالة مستقيمة مع رفع الصدر والحفاظ على الكتفين في حالة استرخاء.

عدم البقاء فترة طويلة من الوقت في وضعية واحدة خاصة الوقوف، بل الحصول على فترات راحة من وقت إلى آخر.

القيام بمراجعة الطبيب بشكل فوري في حال استمرار الألم فترة طويلة من الوقت، خاصة عند الشعور بأعراض أخرى مصاحبة له مثل ألم عند عملية التبول، أو نزول إفرازات شديدة السمك.

الطرق العلمية لتحديد نوع الجنين

مع تقدم العلم أصبح هناك عدد كبير من الطرق الواقعة التي تعتمد على حقائق مدروسة يتم من خلال القيام بتحديد نوع الجنين خلال فترة الحمل، بعيدا عن ألم الظهر في الشهر الأول ونوع الجنين، من أبرز هذه الطرق ما يلي.

1- جهاز السونار

وهي الطريقة الأكثر دقة في معرفة نوع الجنين، وتعتمد بشكل أساسي على استخدام الموجات فوق الصوتية، التي يتم من خلالها تشريح جسم الجنين ككل أثناء وجوده في رحم الأم، والوقت الأنسب للاستخدام هذه الجهاز هو بعد بلوغ الشهر الرابع من الحمل، حيث تكون أعضاء الجنين التناسلية قد تكونت بشكل كلي.

2- أخذ عينة من المشيمة

يتم الحصول على جزء أو خزعة من مشيمة الأم، ومن ثم تحليلها للتعرف على نوع الجنين، ويمكن الاستفادة من ذلك أيضا من أجل التحقق من سلامة الجنين وعدم وجود مشكلة صحية أو تشوهات خلقية في تكوينه.

3- فحص السائل الأمينوسي

السائل الأمينوسي هو السائل المحيط بجسم الجنين خلال تواجده في الرحم، ومن خلال الحصول على عينة منه والقيام بتحليلها يمكن معرفة المعلومات التي ترتبط بالجنين مثل الجنس، والتشوهات والمشاكل الصحية في حال وجودها.

4- فحص الدم

الحصول على عينة من دم الجنين واحدة من الطرق الفعالة التي يتم استخدامها في تحديد جنس الجنين، وذلك من خلال إتمام فحص الكروموسومات والعوامل الجينية المكونة للجنين، كما أن لها دور فعال في التحقق من صحته خلال مراحل الحمل المختلفة.

نصائح لتخفيف ألم الظهر خلال فترة الحمل

يوصي الأطباء بالقيام باتباع مجموعة من النصائح المختلفة، يمكن من خلالها تخفيف حدة الألم الموجود في الظهر خلال الحمل، من أبرز هذه النصائح ما يلي:

اختبار الوضع الأنسب خلال النوم ويفضل وضع وسادة أسفل الظهر لجعل النوم أكثر راحة.

ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة المناسبة لحالة الحامل من أجل تقوية عظام الظهر.

اتباع نظام صحي متكامل يساعد في تقوية الجسم والحد من زيادة الوزن.

الابتعاد عن الحركة المبالغة والراحة معظم الوقت.

وفي النهاية فإن ألم الظهر في الشهر الأول ونوع الجنين، من الأمور التي يمكن التعامل معها بطرق متنوعة ومختلفة تساعد في تجاوز هذه الفترة بشكل آمن، والحفاظ على صحة الأم والجنين.