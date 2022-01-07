ألياف صحية للقلب..فوائد ألياف بيتا جلوكان للجسم

بيتا جلوكان هو نوع من الألياف المسؤولة عن العديد من الخصائص الصحية للأطعمة مثل الشوفان والقمح والشعير، ولقد تمت دراسته على نطاق واسع لتأثيراته على صحة القلب ومستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى أنه ثبت أنه يعزز المناعة ويثبت مستويات السكر في الدم.

ما هو بيتا جلوكان ؟

هناك فئتان رئيسيتان من الألياف الغذائية، وهما قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، والألياف القابلة للذوبان هي نوع من الألياف التي تذوب في الماء وتشكل مادة سميكة تشبه الهلام، من ناحية أخرى، لا تذوب الألياف غير القابلة للذوبان. بدلاً من ذلك، يتم امتصاص السائل أثناء انتقاله عبر الجهاز الهضمي.

وبيتا جلوكان هو شكل محدد من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، وتوجد في جدران الخلايا لأنواع معينة من النباتات وبعض الخمائر والبكتيريا والفطريات والطحال، ويمكن أيضًا العثور عليه في شكل مكمل.

ولقد تم ربطه بقائمة طويلة من الفوائد الصحية المحتملة ودراسته على نطاق واسع لقدرته على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهاب وتحسين إدارة السكر في الدم والمزيد.

كيف يعمل بيتا جلوكان ؟

مثل الأنواع الأخرى من الألياف القابلة للذوبان، يبطئ بيتا جلوكان مرور الطعام أثناء انتقاله عبر أمعائك، وهذا يزيد من المدة التي يستغرقها جسمك لهضم الطعام، مما قد يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

ويعمل بيتا جلوكان أيضًا على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، ويمكن أن يساعد ذلك في تثبيت مستويات السكر في الدم وتحسين تنظيم نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تقلل هذه الألياف من امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي لدعم مستويات الكوليسترول في الدم السليمة.

المصادر الغذائية لبيتا جلوكان

يوجد بيتا جلوكان بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من مصادر الغذاء، حيث تحتوي الحبوب مثل الشعير والشوفان على أعلى تركيز من بيتا جلوكان، على الرغم من وجودها أيضًا في الأطعمة الأخرى.

وتشمل المصادر الجيدة ما يلي:

الشوفان

الشعير

الذرة

القمح

الأرز

الأعشاب البحرية

بالإضافة إلى ذلك، توجد الألياف في أنواع معينة من البكتيريا والفطريات، بما في ذلك Saccharomyces cerevisiae، والتي تستخدم لصنع الخميرة الغذائية والنبيذ والبيرة وبعض المخبوزات، ومع ذلك، هذا لا يعني أن المشروبات الكحولية هي مصدر جيد لبيتا جلوكان.

فوائد بيتا جلوكان

يعزز صحة القلب

وجدت العديد من الدراسات أن بيتا جلوكان قد يعزز صحة القلب ويحمي من أمراض القلب، وفي الواقع، في عام 1997، وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على ادعاء صحي ينص على أن بيتا جلوكان من الشوفان الكامل ونخالة الشوفان ودقيق الشوفان الكامل قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وذلك لأن الألياف يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الإجمالي والكوليسترول الضار في الدم، وكلاهما من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب.

ينظم مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن بيتا جلوكان يمكن أن يحسن إدارة السكر في الدم، ووفقًا لمراجعة 4 دراسات، فإن تناول 2.5-3.5 جرام من بيتا جلوكان يوميًا لمدة 3-8 أسابيع يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم على المدى الطويل لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وفي الحقيقة، وجدت دراسات أخرى أن إضافة بيتا جلوكان إلى الوجبات المحتوية على الكربوهيدرات قد يقلل من نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بعد تناول الطعام.

يحفز جهاز المناعة

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث على البشر، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن بيتا جلوكان يمكن أن تفيد صحة المناعة، وفي الواقع، وجدت دراسات متعددة أن بيتا جلوكان يمكن أن يساعد في تنشيط الخلايا المناعية والحماية من العدوى.

وبشكل أكثر تحديدًا، ثبت أن بيتا جلوكان يزيد من نشاط أنواع معينة من الخلايا المناعية، بما في ذلك الضامة والعدلات والخلايا الوحيدة.

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