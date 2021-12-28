احتباس الدورة الشهرية بسبب احتباس الدورة الطبيعي الحمل، الرضاعة، بلوغ سن اليأس،استخدام موانع الحمل مثل حبوب منع الحمل أو حقن أو زراعة أو أجهزة داخل الرحم، و استخدام بعض الأدوية مثل مضادات الذهان، مضادات الاكتئاب، أدوية الحساسية، أدوية علاج ضغط الدم، أدوية العلاج الكيماوي، وعدم توازن الهرمونات وانخفاض وزن الجسم بشكل مفرط، القيام بالتمارين الرياضية بشكل مفرط، التوتر.

أما أعراض احتباس الدورة الشهرية نقص في نمو الثدي، إفرازات حليبية من الحلمة، تساقط شعر الرأس، ونمو شعر الوجه، الغثيان، آلام في الرأس، تغيرات في النظر.

تمارين لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة

تمارين لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة التمارين الهوائية الخفيفة

التمارين الهوائية الخفيفة مثل القفز على الحبلة، الركض أو الهرولة، الزومبا أو الرقص بشكل عام، التجديف، ركوب الدراجة الهوائية،

السباحة، المشي، صعود السلالم.

ومن فوائد التمارين الهوائية الخفيفة الوقاية من زيادة الوزن، زيادة القدرة على التحمل واللياقة البدنية والقوة، تجنب الأمراض الفيروسية، تقليل المخاطر الصحية، السيطرة على الأمراض المزمنة، تقوية القلب، الحفاظ على عدم انسداد الشرايين وتعزيز الحالة المزاجية.

تمارين لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة اليوغا

15 دقيقة من ممارسة اليوغا يومياً كفيلة بتغيير كيمياء الدماغ وتعزيز حالتك المزاجية، تعتبر اليوغا قادرة على تحسين مزاجك وصحتك أكثر مما تتخيّل، وتقلل من إفراز الكورتيزول وهو هرمون التوتر الأساسي وتخفيضه يمكن أن يحسن صحتك العامة.

من السهل يا عزيزتي أن تخصّصين 15 دقيقة فقط من وقتك لممارسة تمارين اليوغا يومياً لأنها تعزز عملية إرخاء العضلات، وتقليل تشنجات وألم الجسم، والحد من نوبات التوتر الإجهاد.

تمارين لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة تمارين التقوية الخفيفة

تمارين التقوية الخفيفة يتوجب الابتعاد عن حمل الأوزان الثقيلة أثناء الدورة الشهرية وتمارين التقوية الخفيفة هي مثل تمرين القرفصاء قفوا وباعدوا رجليكم بالمسافة عينها التي تفصل ما بين كتفيكم، تمرين الاندفاع قفوا بشكل مستقيم وظهركم غير منحنٍ، تمرين الجسور إنه تمرين ممتاز لعضلات المؤخرة، تمرين الاندفاعات الجانبية قفوا جالسين ورجليكم متباعدتين،

تمرين الخطوات قفوا مقابل كرسي ثابت لا يتأرجح وضعوا رجلاً على الكرسي وارفعوا جسمكم بواسطة الرجل الثانية ثم إنزلوا عن الكرسي مستخدمين نفس الرجل وارفعوا جسمكم من جديد باتجاه الكرسي عبر استخدام الرجل الأخرى، وإنزلوا عن الكرسي مستخدمين الرجل نفسها وكرّروا التمرين، ومن المستحسن القيام بهذا التمرين بالقرب من حائط للحفاظ على توازنكم.

وصفات لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة

البقدونس

القرفة

الأناناس

الزنجبيل

الكركم

الكمون

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