5 أماكن احذر وضع الهاتف المحمول بها.. تعرف عليها!

5 أماكن تجنت تخزين الهواتف المحمولة بها (shutterstock.com)

من الصعب اليوم أن تجد شخصاً بدون هاتف محمول، حيث إن نسبة مستخدمي الهواتف المحمولة بالعالم في الارتفاع، فنحن لا يمكننا أن نستغنى عنه ودائمًا نأخذه معنا في كل مكان نذهب إليه، حتى عندما ندخل إلى الحمام والسرير.

ويحذرنا موقع "برايت سايد" من حمل الهواتف في كل مكان حيث يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل للأجهزة المحمولة ومشاكل صحية لنا أيضًا.

وأشار الموقع إلى الأماكن التي لا يجب تخزين الهواتف المحمولة بها:

1- الجيب الخلفي:

بالتأكيد يعد حمل الهاتف الخاص بك في الجيب الخلفي من البنطلون شيئًا مريحًا، ولكن عند وضعه في هذا المكان ستواجه بعض المشاكل ومنها أنه يمكنك الشعور بألم في المعدة والقدمين، لذا ينصح بعدم وضعه في هذا المكان.

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2- الجيب الأمامي:

أثبتت الدرسات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة لها تأثير على نوعية وكمية الحيوانات المنوية لدى الرجال، ومن ثم يسبب ضعف الخصوبة والعقم

3- تحت الوسادة:

لا تضع هاتفك تحت الوسادة، وذلك لعدة أسباب منها أنه عندما تصلك الرسائل في الليل ينبعث ضوءً غريبًا من شاشة هاتفك، فهذا الضوء يمكن أن يتسبب في إنتاج الميلاتونين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات النوم، كما أن الإشعاع الكهروماغناطيسي يمكن أن يتسبب في وجود الصداع، لذا من الأفضل أن يوضع بعيدًا عن السرير.

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4- عربة الأطفال:

كثير من الأمهات يسرعن في وضع الهاتف في عربة الأطفال، ولكن بعض الأبحاث حذرت من فعل ذلك لأنه غير آمن، فتأثير الهواتف المحمولة على الأطفال يمكن أن تسبب في المشاكل السلوكية، كفرط النشاط وصعوبة الانتباه.

5- بالقرب من الوجه:

لا تضع هاتفك المحمول مقابل وجهك، حيث إنه عندما يحدث ذلك تنتقل البكتيريا الموجودة بشاشة هاتفك إلى بشرة وجهك، ويكون الإشعاع الكهرومغناطسي قريبًا للغاية من بشرتك، لذا ينصح بترك على الأقل مسافة 1.5 سنتيمتر بين الهاتف وبشرتك.

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