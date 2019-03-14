بالصور: أمل كلوني عروس في قصر باكنغهام.. ما رأيك بإطلالتها؟

أمل كلوني وجورج كلوني

خطفت المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين" الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها مأدبة عشاء في قصر باكنغهام، برفقة زوجها النجم الأمريكي "جورج كلوني".

كانت "أمل كلوني" و"جورج كلوني" ضمن ضيوف شرف مأدبة العشاء التي أقامها الأمير تشارلز في قصر باكنغهام للاحتفال بمؤسسته الخيرية The Prince's Trust، وتواجد أيضًا النجم البريطاني "بينيديكت كامبرباتش"، والممثل العالمي "شيواتال إيجيوفور"، والنجم الويلزي "لوك إيفانز".

بدت "أمل كلوني"، البالغة من العمر 41 عامًا، كعروس أنيقة مُرتديةً فستاناً حريريًا باللون الأبيض من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "ستيفان رولان" من مجموعته لعام 2007، جاء على شكل فستان سترابلس مُزيَّن بطيات أنيقة، وكاب أبيض مفتوح أعلى الصدر مُتصل بأكمام طويلة إحدها رُصِّعَ بأحجار الكريستال البرَّاقة.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها بانسيابية، واعتمدت مكياج عيون دُخاني وأحمر شفاه باللون البني.

وتعتبر "أمل" و"جورج" من الأصدقاء المقربين للعائلة المالكة البريطانية، حيث تواجدا في العديد من المناسبات المهمة من بينها حفل زفاف دوقة ساسكس "ميغان ماركل" والأمير "هاري"، بالإضافة إلى حضور "أمل" حفل بيبي شاور الذي أقامته للاحتفال بمولود "ميغان" المنتظر، والذي بلغت تكلفته 450 ألف دولار.