أمور تضطرين لتوديعها بعد الزواج

الزواج أمر رائع ولكنه يأتي مع الكثير من القيود، حيث يضطر كلا الزوجين إلى توديع بعض الأشياء التي اعتادوا عليها في حياة العزوبية، والتي نسرد أبرزها فيما يلي:

التركيز على الذات

الزواج هو دمج لحياة شخصين، ولذلك يتضمن العديد من التسويات والتنازلات ولذلك يضطر كلا الزوجين للتخلي عن التركيز على الذات.

المبيت خارج المنزل

في معظم الأحيان يعني الزواج صعوبة المبيت خارج منزل الزوجية عند الأصدقاء او الأقارب، وخاصة اعتماد مثل هذه الخطط بشكل عفوي، حيث تتطلب هذه الأمور الترتيبات واعلام الزوج.

نصائح الزواج

غالبا ما يتضمن الزواج توديع عادة أخذ نصائح الزواج من الأصدقاء غير المتزوجين، حيث تدركين أن العلاقة الزوجية مختلفة تمامًا والهيكل مختلف وليس لدى الأصدقاء العذاب أي فكرة عن شكل الحياة الزوجية الحقيقة.

مواعيد العشاء المنفردة مع الجنس الآخر

قد يكون من الضروري أن تقضي بعض الوقت المنفرد مع أحد أفراد الجنس الآخر بسبب العمل أو شيئا ما، ولكن اللقاء مع رجل على انفراد على العشاء لأي سبب قد يعطي أجواءً خاطئة، وقد يؤدي إلى سوء تفاهم خاصة عندما يراك الاغراب في الخارج.

الصور المثيرة

يُعد نشر الصور المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من بين أول العادات التي تودعها الزوجة، حيث تثير العديد من المشاكل مع الزوج الذي قد يشعر بالغيرة من تعليقات الآخرين واهتمامهم.

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