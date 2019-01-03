لتحقيق السعاة الزوجية.. 10 أمور يتمناها الرجل في زوجته

1- أن تؤمني في امكانيتها

من السهل أن تجد من يُحبك حقاً ولكن من العسير أن تجد شخص يؤمن بك حقاً... آمني به

فمعظم الرجال يؤمنون أنهم هم مصدر حماية وحب لكل من حولهم لذا أحرصي أن تثقين به وبقدراته فهذا يشجعه أكثر للبذل والعطاء من أجلك أنتي وأسرته.

كيف تكون علاقتك الزوجية ناجحة من خلال صوتك؟!

2- التفهم

من أهم الطرق لفهم زوجك ..لذا حرصي علي أن تخصصي وقتاً للحوار معه يومياً حتي لو بضع دقائق قبل الخلود إلي النوم.

3- قدري انجازته واحترميها

معظم الرجال يفضلون الكلام "المعسول" كما يمليون إلي الأطراءات وحب مدح في انجازته من حين لأخر خاصة من زوجاتهم ..فأحرصي علي ضبط هذا الأمر لولا تبالغي فيه لأن المبالغة تعكس المطلوب ويتحول الثناء إلي استهزاء.

4- التقبل:

يتضايق الكثير من الرجال من زوجاتهم عمدما تحاول تغير شخصيتهم ..عزيزتي الزوجة الشخص الوحيد التي تحاول تغيره هو نفسك، لذا تقبلي حياته وأسلوبه وشخصيته ويمكن تعديل سلوكه إذا صدر من خطأ بشكل لطيف ومهذب.

5- أختاري الوقت المناسب

عندما يكون مرهقاً وتريدين التحدث في موضوع هام لا يقبل التأجيل حاولي قدر الامكان الاختصار والتحدث في لب الموضوع وإذا اراد مزيداً في التفاصيل سيسألك..ولكن احرصي في وقت اجهاده علي "الاختصار".

6- العواطف

ما تجهله النساء أن الرجال أكثر ميلاً لـ العواطف في بعض الأوقات فلا تبخلي علي زوجك..ولكن يخفون ذلك لرجولتهم فحاولي تقديم الكزيد من العواطف

7- الاحترام

اظهري الاحترام لزوجك دائماً وحاولي أن لا تطلقي تعليقات سلبية حول افكاره او أرائه علي الأطلاق ويجب ان تهتمي بكل اقتراحاته واحرصي أت لا تحتقري ما يقوله ولو باشارة محبطة من تعابير وجه.

8- استراحة مؤقتة

كل شخص منا يتمني وقت مستقطع من الراحة ليشحن طاقته مرة أخري واعادة تجميع ذاته فعندما يكون محبطاً اعطيه وقت ليرتاح قليلاً ويستعيد حيويته في التفكير وغيره.

9- الثقة

هي عمود الارتكاز لأي علاقة ناجحة فإذا لم تكن موجودة ولديكي شكوك فلن تستطيعي بناء علاقة ناجحة مهما حاولتي لذلك إذا كان زوجك يستحق الثقة فاطلقي له الحرية واعطيها اليه ولا تحاولي التجسس عليه ابداً.

10- النظافة الشخصية

الشيء الأهم بالنسبة للرجال أن تكون زوجته بأفضل شكل ومنظر فاحرصي دائماً أن تكون في أبهي حُله وبرائحة جذابة وأن تنتهي من مهامك المنزلية بـ "حمام ساخن" لتستعيدي حيويتك.

ويجب أيضا أن تحافظي علي ابتسامتك علي قدر استطاعتك فانتي ملاذه بعد يوم طويل مليء بالمشقة والتعب... فكوني له وطن يكن لكي العالم.