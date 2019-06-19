أمور يجب وضعها بعين الاعتبار أثناء زيارة المولود الجديد

الأطفال حديثي الولادة ضعاف البنية وكذلك مناعتهم. لذلك ، لذا إذا لم تتمكن من زيارة طفل أختك أو أخيك أو أفضل صديق لك أو زميلك المقرب ، فمن الأفضل تجنب مقابلة المولود الجديد لمدة أسبوعين على الأقل بعد الولادة. ولكن إذا كان عليك ذلك ، فإن أول شيء يجب أن تتذكره هو جعل زيارتك قصيرة حقًا. يرجع السبب الأساسي في ذلك إلى أن عملية الولادة بأكملها ودورة النوم المتقطعة ستجعل الامر مرهقا على الزوجين ، ومن خلال تمديد إقامتك ، فأنت تأخذ من وقت الراحة المخصص لهم.

من النصائح الهامة:

تأكد من عدم أخذ الزهور أو الدمى العملاقة للترحيب بالمولود الجديد. سيكون من الأفضل حمل بعض البالونات المشرقة والجميلة أو الملابس (سيحتاج الآباء إلى الكثير منها) أو الأفضل إعطاء بطاقة هدايا لمتجر أطفال للسماح للآباء باختيار ما يريدون شراءه.

أيضا ، لا تنتظر أن يذكرك أي شخص بغسل يديك.

تحدث بهدوء عندما تكون حول الطفل والأم. ولكن قبل ذلك تأكد إذا كان وقت زيارتك جيدا.

إذا كان لديك أطفال ، فمن الأفضل أن تتركهم في المنزل. الأطفال قد يكونوا مزعجين وقد يرفضون الجلوس بهدوء والصراخ بصوت عالٍ.

وأخيرا أهم شيء يجب مراعاته قبل تحديد موعد زيارتك هو التأكد من عدم زيارة المولود الجديد إذا كنت مريضا.

أخيرًا وليس آخرًا ، لا تقم بحمل الطفل.