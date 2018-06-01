4 أمور يمكن أن تؤذي الشعر.. تعرفي عليها

الإكثار من البلسم من العادات الخاطئة والتي تدمر الشعر

هناك كثير من الأمور التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الشعر. ذكرها موقع "mawdoo3".

1-تعريض شعرك للحرارة من خلال الوسائل والأدوات المختلفة مثل: المجفّف، أو السشوار، أو الفير يتلفه ويجعله أكثر عرضةً للتقصف، ولتجنّب هذا ينصح باستخدام الكريمات لحماية شعرك قبل تجفيفه.

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2-استعمال ربطة معدنيّة أو مطاطيّة قوية.

3-الإكثار من البلسم من العادات الخاطئة والتي تدمر الشعر.

4 قللي من مرات تمشيط شعرك، بحيث لا تتعدى المرتين يوميّاً، لأن المبالغة في تمشيطه من شأنها أن يزيد من إفرازات الدهون، أو تساقط الشعر خاصّةً إذا كان مبلولاً.

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