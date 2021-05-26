أناقة الملكة رانيا في عيد الاستقلال 2021 تخطف الأنظار (صور) 

نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الخاص على "الإنستغرام" صور خلال احتفال عيد الاستقلال الخامس والسبعين للأردن.

وقالت جلالتها: مع جلالة الملك خلال احتفال بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الخامس والسبعين والذي أقيم بالأمس في قصر رغدان العامر.

واعتمدت الملكة رانيا العبدلله ثوبًا مطرزًا بآخر ظهور مع زوجها الملك عبدالله الثاني وأبنائها خلال الاحتفال بعيد إستقلال الأردن الـ75.

ولدت الملكة رانيا العبدالله في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني في 31 أغسطس من عام 1970، وتزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش، ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه في عام 1999.

حيث تفرعت رانيا العبدلله بين العمل التطوعي والإنساني وتبنت أهم القضايا على المستوى العربي والعالمي ومن أهمها التعليم، تحاول جاهدة رفع مستوى الثقافة والتعليم والفكر الحضاري انطلاقاً من الأردن لتصل الى أقسى بقاع الأرض مناشدة بأفكارها ومعتقداتها النهضوية.

وتتميز رانيا بذوقها الملكي الراقي الذي نالت من خلاله إعجاب الجميع ولفتت بأناقتها وحضورها المتألق أقلام الصحافة العالمية والعربية، حيث تجمع الملكة رانيا بإطلالاتها بين التصاميم العصرية وبين الذوق الكلاسيكية.

وغالباً ما تختار إطلالات تجلب طاقة إيجابية بألوان أساسية كالأبيض أو الأسود أو الوردي والأزرق من قمصان وتنانير أو بناطيل واسعة وفساتين ناعمة، ومؤخراً مع ظهور فيروس كورونا نجدها في معظم صورها ترتدي كمامات تتناسب مع إطلالاتها، كل عام والأردن وجلالتكِ بألف خير.

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