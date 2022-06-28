لا يوجد شيء أفضل من قضاء الإجازة في فصل الصيف مع العائلة والأصدقاء المقربين وخصوصاً إذا كانت الإجازة في أنطاليا، عاصمة الريفيرا التركية أرض الأساطير فهي تجمع بين البحر والشلالات، التسوق والمولات والأسواق الشعبية.

أنطاليا لا تزال قادرة على الحفاظ على صورتها التاريخية والقديمة مع كونها حديثة وسياحية، وتمتاز أنطاليا بطبيعة خلابة وجمال ساحر وشمسها الدافئة، وجوها المريح، شلالات المياه، الطعام المميز، تجمع في تناغم رائع بين التضاريس الجغرافية والتاريخ وحداثة الحاضر.

المناخ في أنطاليا

أنطاليا تتمتع بمناخ البحر الأبيض المتوسط ​​النموذجي في فصل الشتاء يكون المناخ معتدل وممطر أما في فصل الصيف يكون المناخ حار وجاف.

أنطاليا... الوجهة السياحية الأكثر طلباً لصيف 2022

أفضل الأماكن السياحية في أنطاليا تستحق الزيارة

مول مارك أنطاليا

مول مارك أنطاليا والذي يقع في مركز المدينة ويمثل هذا المول أحد المعالم في المنطقة كونه يقع بالقرب من البلدة القديمة وخصوصاً أنه قريب نسبياً من حي كونيالتي، ويحتوي مول مارك أنطاليا على أكثر من 150 متجر وعلي العديد من المطاعم والمقاهي ودار للسينما والعاب للأطفال وموقف كبير للسيارات.

البلدة القديمة "الكالتشي"

البلدة القديمة والمعروفة بإسم كاليتشي والتي تمثل المركز التاريخي للمدينة تقع في الجزء الشرقي من مركز مدينة أنطاليا، وتشتهر بأزقتها الضيقة المرصوفة بالحصى ومناراتها القديمة وأسوارها العالية، ويمكن الدخول إليها عبر "بوابة هادريان" ويمكنك التسوق وشراء الهدايا التذكارية ومشاهدة معالم تاريخية مشهورة في نفس المنطقة مثل برج الساعة ومسجد بليفي منارة وهو يعد أول مسجد بني في أنطاليا".

المارينا "الميناء القديم"

تقع المارينا في جنوب المدينة القديمة بين المنحدرات الصخرية، ويوفر الميناء القديم إطلالات على القوارب واليخوت وهي تتمايل بطريقة لطيفة فوق مياه البحر الأبيض المتوسط كأنها لوحة مرسومة بيد فنان، ويمكنك أن تحصل على جولة بحرية عبر القوارب لتسجل ذاكرتك أجمل المشاهد لجبال طوروس.

شلالات "دودان"

شلالات "دودان" والتي تقع على بعد حوالي 10 كم من مركز المدينة، تتميز بجمال ساحر تحاط بمجموعة من المتنزهات وتحتوي على مطاعم جميلة وطهمها شهي ومقاهي ممتعة للجلوس، شلالات "دودان" هي أول ما يجب أن يتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور المميزة.

أوليمبوس تيليفريك

أوليمبوس تيليفريك هو من أهم المعالم يجب زيارتها لكن تتميز بمناخ بارد، يبعد اوليمبوس تيليفريك الواقع في منطقة كيمر قرابة 45 كم غربي انطاليا ليأخذك في رحلة على ارتفاع 2500 متر عن سطح البحر للاستمتاع بمشاهدة طبيعة أنطاليا الخلابة.

المدينة المائيّة "أكوا لاند"

المدينة المائيّة "اكوا لاند" هي مدينة في حي كونيالتي ويعتبر مكان رائع لقضاء الأوقات مع الأطفال والعائلة، وتحتوي على العديد من الألعاب المائيّة، وتقام فيها عروض الدولفين، وتضم العديد من المسابح والسحاسيل المائية الآمنة للأطفال والكبار على حد سواء.

أنطاليا أكواريوم

أنطاليا أكواريوم يقع المتحف المائي على الجانب الشرقي من شاطيء كونيالتي، ويعتر أكبر المتاحف المائية في تركيا، ويضم المتحف آلاف الأسماك والمخلوقات البحرية لتمثل نموذج حي لعالم البحار المدهش.

مدينة الملاهي "اكتور لونا بارك"

تعتبر مدينة لونا بارك الترفيهية هي الأولى للكثير من العائلات التركية والسياح القادمين إلى أنطاليا، ولكونها أكبر مدينة ملاهي في أنطاليا التركية الواقعة في حي كونيالتي ومقابل إحدى أشهر المولات في المدينة الذي يسمي ميغروس مول.

أرض الأساطير "ديزني لاند"

أرض الأساطير "ديزني لاند" تعتبر عالم من التشويق والإثارة حيث أن مفهومها جديد وفريد من نوعه،وهي تجمع بين الترفيه والطبيعة والمغامرة" مبينة أنها "تركز على إسعاد الأطفال والزوار من كافة الأعمار.

ماذا اشتري من انطاليا؟

يقع البازار القديم في أقدم منطقة في أنطاليا والذي يتيح للسائحين شراء المنسوجات والذهب، الفضة، المجوهرات الغريبة، والبائعين في أنطاليا يتوقعون المساومة في تركيا، لذلك عند التسوق لا تتسرع في دفع السعر المطلوب ولا تكشف عن مقدار المال لديك.

أفضل 10 فنادق في أنطاليا لعام 2022

منتجع كونكورد دو لوكس أجنحة وسبا باروت لارا ريزورت كراون بلازا هوتل أنطاليا سواندور هوتلز آند ريزورت توبكابي بالاس فندق ومنتجع ليماك لارا دو لوكس فندق شيرتون فواياجيه أنطاليا رمادا بلازا أنطاليا دلفين بي جراند ريزورت فندق سو & أكوالاند أنطاليا كلب هوتل فالكون

المالديف: وجهات سياحية رائعة لصيف 2022

أفضل 5 وجهات للمشي في الطبيعة