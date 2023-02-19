البوابة - السرطان مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تؤثر على الأفراد من جميع الأجناس. ومع ذلك، غالبًا ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأنواع معينة من السرطان. يمكن أن يكون لهذه السرطانات تأثير كبير على صحة المرأة الجسدية والعاطفية ، وكذلك على نوعية حياتها.

وفقاً للأطباء، يؤثر السرطان على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يحدث في أجزاء مختلفة من الجسم. النساء معرضات بشكل خاص لأنواع معينة من السرطانات بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان المبيض وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم.

أنواع السرطان الأكثر شيوعاً التي تستهدف النساء

5 أنواع سرطان شائعة

سرطان الرئة :

أدت زيادة نسبة التدخين بين النساء إلى زيادة الإصابة بسرطان الرئة. حيث تبين أن المدخنات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة من المدخنين الذكور. كذلك من بين غير المدخنين ، فأن النساء كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

سرطان الثدي :

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها لدى النساء حيث يصيب 1 من كل 8 نساء في حياتهن. يزداد خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي إذا لم تكن نشطة بدنيًا. السمنة أو زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث. بالمقارنة مع النساء الأكبر سنًا ذوات الوزن الصحي ، فإن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بسرطان الثدي.

سرطان القولون والمستقيم :

قد يكون لسرطان القولون والمستقيم تأثير كبير على حياة المرأة ، مع الاكتشاف المبكر والفحوصات المنتظمة والعلاج المناسب ونمط الحياة الصحي ، يمكن للمرأة أن تقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض وتحسين فرصها في العلاج الناجح. من الأهمية بمكان أن تكون المرأة استباقية بشأن صحتها ، وتثقيف نفسها حول عوامل الخطر وعلامات التحذير ، واتخاذ إجراءات لاكتشاف وعلاج هذه السرطانات في أقرب وقت ممكن. من خلال البقاء على اطلاع واتخاذ الخطوات اللازمة ، يمكن للمرأة زيادة فرصها في عيش حياة صحية ومرضية.

سرطان عنق الرحم :

يعد سرطان عنق الرحم أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء. يحدث في خلايا عنق الرحم ، مدخل الرحم من المهبل. كل عام ، يتم تشخيص أكثر من نصف مليون امرأة ، تتراوح أعمارهن بين 35 و 44 عامًا ، بسرطان عنق الرحم في جميع أنحاء العالم ، وينتج عن المرض أكثر من 300000 حالة وفاة. معظم الناس سيصابون بفيروس الورم الحليمي البشري في مرحلة ما من حياتهم ولكن هذا عادة لا يتم اكتشافه لأن أجسادهم تقاوم العدوى. ومع ذلك ، إذا لم يقاوم جسمك العدوى ، فقد يتسبب ذلك في تحول خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية. إن تلقي فحوصات أمراض النساء بانتظام ، ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري ، وإجراء اختبارات عنق الرحم ، وممارسة الجنس الآمن هي أهم الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من سرطان عنق الرحم.

سرطان المبيض :

من المدهش أيضًا أن يكون سرطان المبيض هو السبب الخامس الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان بين النساء وغالبًا ما يُشار إليه على أنه قاتل صامت لأن أعراضه غالبًا ما تكون غامضة وغير محددة.

أنواع السرطان الأكثر شيوعاً التي تستهدف النساء

النتيجة:

السبب الدقيق للسرطان غير مفهوم تمامًا ، ولكن يمكن أن تتطور هذه السرطانات نتيجة لعوامل مختلفة ، بما في ذلك العوامل الوراثية ونمط الحياة والتعرض للملوثات البيئية. من المهم أن تكون النساء على دراية بأعراض هذه السرطانات وأن يخضعن لفحوصات منتظمة للكشف عن أي علامات مبكرة للمرض. يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر في اكتشاف السرطان في مراحله الأولى عندما يكون أكثر قابلية للعلاج ويمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص الشفاء.

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