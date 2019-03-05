أنواع السيارات التي يفضلها الرجال

السيارات لدى الرجال ليست وسيلة تنقل هي بمثابة منزل ثان يصعب فراقه أو التخلي عنه

السيارات لدى الرجال بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم ليست مجرد وسيلة تنقل، فهي للكثيرين بمثابة منزل ثان أو صديق حميم يصعب فراقه أو التخلي عنه ، ويكرس الملايين حول العالم مجهوداتهم ويبذلون من أموالهم لشراء السيارات التي لطالما حلموا بامتلاكها، وإن اختلفت باختلاف الأذواق، لكنها تبقى أهم ممتلكاتهم

وقام موقع "carsweek.ru" المتخصص في موضوعات السيارات باستطلاع آراء شريحة من الرجال لمعرفة السيارات التي إذا أتيحت لهم الفرصة سيشترونها بدون تردد.

ونتج عن الاستطلاع قائمة مختصرة بأسماء 4 سيارات؛ يمكن التعرف عليها من خلال الصفحات التالية:

1)تويوتا لاند كروزر

أظهر الاستطلاع أن غالبية الرجال يطمحون لشراء سيارة "Land Cruiser" المقدمة من تويوتا اليابانية، والتي تتمتع بقدرات ميكانيكية كبيرة. واستطاعت أن تثبت جدارتها خلال سنوات من العمل الشاق في مختلف الطرقات والتضاريس

ويتوفر موديل 2019 من لاند كروزر GXR بخيارين من المحركات ؛ الأول محرك V6 سعة 4 لترات، والثاني محرك V8 سعة 4.6 لتر

كما تقدم تويوتا نسخة EXR من لاند كروزر بثلاث خيارات من المحركات، الأول محرك V6 سعة 4 لترات بقوة 271 حصان، والثاني V8 سعة 4.6 لتر بقوة 304 حصان، أما الثالث فهو محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان

وتبدأ أسعار تويوتا لاند كروزر 2019 في الأسواق العالمي من 86.000 دولار (مليون و500 ألف جنيه مصري) تقريبًا

2)جيب رانجلر

جيب رانجلر المقدمة من فيات كرايسلر العالميةن جاءت في المركز الثاني بقائمة السيارات المفضلة لدى الكثير من الرجال حول العالم

وعلل البعض حبهم للسيارة بأن مظهرها شبابي بامتياز كما أنها تمتلك قوة قادرة على اجتياز كافة الصعاب وخاصة بالطرق الوعرة

وتتوفر جيب رانجلر موديل 2018 في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات سعة 3.6 لتر بقوة 285 حصان ونظام دفع كلي للعجلات وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة في السوق المحلي من 875.000 جنيه

3)كاديلاك إسكاليد

احتلت سيارة كاديلاك "Escalade" الـSUV العائلية الفارهة الكبيرة التي تنتجها مجموعة سيارات لاكسوري التابعة لجنرال موتورز الأمريكية، المركز الثالث في قائمة السيارات التي يعشقها الرجال

وتقدم الشركة الأمريكية أيقونتها إسكاليد بمحرك V8 سعة 6.2 لتر يولد قوة 420 حصان، وتأتي قياسيًا بنظام دفع ثنائي للعجلات واختياريصا بنظام دفع رباعي للعجلات

وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة في الأسواق العالمية من 80.935 دولار (مليون و415 ألف جنيه مصري) للنسخة ثنائية الدفع، وتصل إلى 92.430 دولار (مليون و615 ألف جنيه) للنسخة الأعلى رباعية الدفع

4)هامر H2

جاءت سيارة هامر الأمريكية بجيلها الثاني H2 في المركز الرابع بين اختيارات الرجال للسيارات التي يحبونه

كانت شركة جنرال موتورز التي تمتلك علامة هامر قد أعلنت التوقف عن إنتاج سيارات H2 في عام 2009 لتنهي حقبة زمنية من التميز بدأت في العام 2002

ويتميز آخر طرازات هامر H2 والذي أنتج عام 2009 ويوجد منه 600 سيارة تقريبًا حول العالم بمقدمته العنيفة التي تحتوي على غطاء محرك مائل فريد من نوعه، وشبك تهوية طولي من الكروم

وينبض داخل السيارة محرك سعة 6200 سي سي بقوة 393 حصان يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، ويمكنها من خلال هذه القوة الكبيرة الانطلاق من الثبات حتى 100 كم/س في 8.5 ثانية

ويبلغ متوسط سعر السيارة موديل 2009 في الأسواق الأمريكية 60.000 دولار (مليون و50 ألف جنيه مصري) تقريبًا. وقد يصل إلى 67.500 دولار (مليون و180 ألف جنيه) للنسخ المعدلة منها.

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