أنواع المصافحات ومعانيها

ربما لم تدرك ذلك من قبل ، لكن الطريقة التي تصافح بها تكشف الكثير عن شخصيتك. في الواقع ، فإن إيماءة المصافحة البسيطة هذه جزء من لغة الجسد ويمكن أن تكون طريقة ذكية لتفسير ما يحدث في عقل الشخص. إليك نوعًا مختلفًا من المصافحات وما تشير إليه.

راحة تفوح منه رائحة العرق: إذا صافحت شخصًا تتعرق راحة يده ، فهذا يشير إلى العصبية. هناك احتمال كبير أن يكون الشخص واعياً قليلاً ومتوترًا بشأن شيء ما.

السمكة الميتة: إذا صافحت شخصا بيده وشعرت بأنك تمسك بيد باردة تشبه السمكة المجمدة ، فهذا يشير إلى أن الشخص غير مهتم.

الشخص المفرط في النشاط: نراهن أنك صافحت شخصًا واحدًا على الأقل قام بسحق يدك حرفيًا وجعلك تشعر بالضعف، أليس كذلك؟ إنه يشير إلى أن الشخص قد يكون متوجسا منك ويختبر قوتك.

عناق اليد: هذا تكتيك ذكي يستخدمه السياسيون ليشعروا الشخص بالدفء. هنا ، يستخدم الشخص يده الثانية لتغطية يد المستلم ومحاولة نقل مشاعر الاهتمام والثقة.

سلام القبضة: قد لا يكون هذا بمثابة مصافحة ، لكنه يشير إلى أن الشخص يعتبرك صديقًا أو يحاول تكوين علاقة ودية معك. القيام بسلام القبضة هو وسيلة للتعبير عن الكيمياء والارتباط اللطيف.

الآن ، كلما صافحت أي شخص ، كن يقظًا وحاول تفسير ما الذي يفكر فيه.