ينقسم مرض سرطان الثدي إلى العديد من الأنواع المختلفة، بحسب نوع الخلايا المُتأثّرة بالمرض، وتُعدّ أنواع سرطان الثدي التي تصيب الخلايا الطلائية أكثر أنواع السرطان شيوعاً، والخلايا الطلائية هي الخلايا المبطّنة لجميع الأعضاء والأنسجة في جسم الإنسان، ويُطلق على السرطان الذي يصيب الخلايا الطلائية في الثدي بالسرطانة الغديّة.

وهو السرطان الذي يصيب الأنسجة الغديّة إذ يُمكن أنْ يبدأ السرطان في قنوات الحليب (بالإنجليزية: Milk ducts)، أو في الغدد المسؤولة عن إنتاج الحليب، كما يوجد بعض الأنواع الأخرى أقل شيوعاً، والتي يمكن أن تُصيب خلايا النسيج الضّام، أو النسيج العضليّ، أو الخلايا الدهنيّة، وفي بعض الأحيان يُصيب السرطان أكثر من نوع واحد من الخلايا، وفي بعض الحالات النادرة قد لا تُشكّل الخلايا السرطانيّة أي كتلة أو ورم في الثدي.

ومن أنواع السرطان التي تصيب الثدي ما يلي:

1- سرطان الأقنية في الموقع: وفي هذا النوع من السرطان تكون الخلايا السرطانيّة محصورة ضمن بطانة قنوات الحليب، ولم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الثدي.

2- سرطان القنوات الغازي: وفي هذا النوع من السرطان تنتشر الخلايا السرطانية لتصيب الأنسجة المحيطة بقنوات الحليب.

3- سرطان الثدي الالتهابيّ: يُعدّ من أنواع سرطان الثدي الأقل شيوعاً، إذ يتسبب بما نسبته 1-5% من حالات سرطان الثدي فقط.

4- مرض بادجيت الحليميّ: وهو أحد أنواع سرطان الثدي، التي تبدأ في قنوات الحليب، ثم ينتشر إلى حلمة الثدي والهالة وهي الجزء الدائري من الجلد الذي يحيط بالحلمة، ويُعدّ من أنواع سرطان الثدي غير الشائعة، بحيث يتسبب بما نسبته 1-3% من حالات سرطان الثدي فقط.

5- الساركوما الوعائية: وهو أحد أنواع سرطان الثدي غير الشائعة، إذ يبدأ السرطان في الخلايا المُبطّنة للأوعية الدموية، والأوعية اللمفاويّة ومن الممكن أن يشمل أنسجة أو جلد الثدي.

6- سرطان الثدي النقيليّ: وهو سرطان الثدي الذي يبدأ في الانتشار خارج منطقة الثدي ليصيب أجهزة مختلفة من الجسم كالدماغ، والرئتين، والعظام.

7- الورم ورقيّ الشكل:ينمو هذا الورم في النسيج الضام للثدي، وغالباً ما يكون حميداً، ويُعدّ من الأنواع النادرة.

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