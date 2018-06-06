أهمية السحور لطفلك الصائم

للسحور أهميّة كبيرة في حماية جسم طفلك من الجفاف

إذا قرر طفلك أن يصوم رمضان فإليك بعض المعلومات عن أهمية السحور لطفلك والدورالأساسي الذي يلعبه في هذا السياق.

أولاً، للسحور أهميّة كبيرة في حماية جسم طفلك من الجفاف الذي يمكن أن يتعرّض له جسمه خلال صيامه خصوصاً في ظلّ الطقس الحار، ويؤمّن السحور لجسم طفلك فرصة الحصول على كمية الماء التي يحتاجها أثناء الصيام.

ثانياً، يساعد السحور طفلك على تخزين الطاقة التي سيحتاجها حتماً للقيام بنشاطاته المعتادة خلال صيامه خصوصاً إذا كان يصوم للمرّة الأولى، وفي حال امتناع طفلك عن تناول وجبة السحور سيواجه صعوبة كبيرة في إكمال صيامه إذ يحتاج جسمه الصغير للطاقة.

ثالثاً، يشكّل الإمساك أحد أبرز المشاكل التي يمكن مواجهتها خلال الصيام وهي مرتبطة مباشرة بقلّة الطعام، تبرز هنا أهميّة السحور التي يمكن أن تحلّ إجمالاً مكان وجبة الفطور وتساعد طفلك على تفادي مشكلة الإمساك التي يمكن أن تسبب له إزعاجاً كبيراً.

رابعاً، يحتاج جسم طفلك لكميّة معيّنة من الغذاء والفيتامينات لذلك من الضروري أن يحصل على كميّة الطعام الكافية له خلال صيامه والتي لا يمكن تأمينها من خلال وجبة الإفطار وحدها، لذلك يعتبر السحور أساسياً له إذ يوفّر له نسبة إضافيّة من العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية لصحته ونموّه.

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