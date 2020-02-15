أهم أسباب الاصابة بقشرة الشعر وطرق علاجها

مع اختلاف الفصول وتغيرها تزداد مشكلة قشرة الشعر بالنسبة للكثير منا ، والتي تظهر على هيئة قشور بيضاء في فروة الراس وعلى الشعر وقد تسبب الحكة ، وهذا بسبب جفاف الشعر، واحيانا مهما حاولنا استخدام الكريمات والشامبوهات الخاصة بالقضاء على القشرة لا تعطينا النتيجة الفعالة الكافية أو السريعة.

نستعرض معاً اهم الاسباب التي تؤدي الى القشرة وطرق التخلص منها:

اهم الأسباب التي تؤدى الى الاصابة بقشرة الشعر:

- الفروة الدهنية:

كون فروة الرأس دهنية ووجود خلل في هذه الغدة الدهنية يؤدى الى حدوث القشرة .

-استخدام مواد كيماوية:

استخدام مواد كيماوية في العناية بالشعر من شامبوهات وبلسم وكريمات تصفيف تزيد ايضًا احتمالية الاصابة بالقشرة.

- عدم غسل الشعر:

التقصير في غسل الشعر وتنظيفه يؤدى الى تراكم الأتربة والزيوت الدهنية في الفروة مما يؤدى إلى حدوث قشرة لفروه الرأس .

- حبوب منع الحمل :

استخدام السيدات للحبوب المخصصة لمنع الحمل تؤثر في نمو خلايا الجلد، ايضًا استخدام القبعات والحجاب وتغطية الرأس بأي شيء ضيق أو مواد ليست قطنية تؤدي الى ازدياد العرق في الفروة فتسبب حدوث القشرة، ولا تتوقف أسباب القشرة على الاساليب الخاطئة في العناية بالفروة .

- الصدفية:

الصدفية التي تؤدى الى تكوين القشرة في الفروة وتراكم الجلد الميت، مرض الاكزيما وهى مرض جلدي تؤدى الى قشرة الرأس .

-الحساسية:

الحساسية التي تكون لدى البعض من مواد تكون داخلة في تركيب بعض المرطبات والكريمات المستخدمة للشعر تسبب القشرة، المالاسيزيا فطريات تهيج الجلد وتسبب حدوث القشرة، ليس هذا فقط فنجد ان الرجال أكثر عرضة للإصابة بالقشرة وذلك نتيجة لهرمونات الذكورة لديهم.

-طرق العلاج:

القشرة يمكن الوقاية والتخلص منها بعدة طرق منها الحرص على:

- تناول الأطعمة المغذية للشعر:

تناول أطعمة مغذية للشعر وتمده بالعناصر التي تحميه من القشرة.

-تدليك فروه الرأس :

تنشيط الدورة الدموية بالفروة من خلال تدليكها عند غسل الشعر .

-التخلص من الالتهابات:

التخلص ايضًا من أي التهابات توجد بفروه الرأس .

-الزيوت الطبيعية :

الزيوت الطبيعية لها دور هام وفعال في القضاء على القشرة فيمكن تدليك فروه الرأس بأنواع منها وتدليكها باليد لفترة ومنها زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الشاي، زيت الالوفيرا وزيت الخروع.

-بذور الحلبة :

من المواد الهامة التي يمكن استخدامها في علاج القشرة ايضا بذور الحلبة فالحلبة بها العديد من المواد الهامة المغذية للفروة كالبوتاسيوم والفيتامينات والأحماض والنيكوتين والبروتين وغيرها .

-مادة الاسبرين:

اضافة مادة الاسبرين الى الشامبو المستخدم في غسل الشعر يقضى على القشرة ، الزبادي عند تطبيقه على الشعر والفروة كماسك للتغذية وغسله بعد فترة من القشرة ايضًا .

-خل التفاح:

ولخل التفاح فعالية قوية في القضاء على القشرة فإضافة هذه المادة الى مياه غسل الشعر تعمل بفعالية على القضاء على قشرة الراس بالإضافة الى جعل الشعر لامعًا وأكثر صحة.