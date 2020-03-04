هل تعانين من ضعف نمو الشعر؟ هل تستخدمين علاجات خاصة ومع ذلك شعرك لا ينمو بالمعدل الصحي؟ إليكِ أهم الأسباب التي تمنع شعرك من النمو بشكل صحي.

1- عدم قص الأطراف بانتظام

تقصف النهايات من الأسباب الرئيسية وراء عدم نمو الشعر بشكل صحي. إن كنتِ لا تقومين بقص النهايات كل 6 أشهر، فقد تعانين من عدم الحصول على شعر صحي وطويل. ومن الأخطاء الشائعة كذلك عند قص الشعر هو قص الأجزاء الطويلة مع عدم الاهتمام بالأجزاء القصيرة. ما لا تعلمينه هو أن قص نهايات الشعر يحميكِ من مشكلة التقصف والتي قد تقف عائقًا أمام تطويل الشعر ونموه سريعًا. لذلك، ينصح خبراء العناية بالشعر بأهمية قص الأطراف بصفة منتظمة لا تقل عن أشهر.

2- استخدام الحرارة الزائدة

مع استخدام أدوات التصفيف الحرارية كالمكواة أو المجفف الكهربائي بشكل متكرر يصبح الشعر تالفًا وضعيفًا. احرصي على عدم استخدام تلك الأدوات بشكل دائم، كما ينصح أيضًا باستخدام أنواع سيروم الحماية من الحرارة الزائدة لتبقي شعرك صحي ولامع.

3- المزيد من الكيماويات

استخدام أنواع الصبغات وعلاجات الفرد الكيميائية يعرض شعرك للتلف الشديد، فيصبح غير قادر على النمو بشكل صحي. كما تحتوي بعض أنواع الشامبو والبلسم أيضًا على نسبة من تلك الكيماويات الضارة. يحتاج الشعر للحماية الشديدة من التعرض لمثل تلك المنتجات الضارة، اختاري المنتجات الطبيعية الآمنة التي تخلو من مثل تلك العناصر الكيماوية الضارة. وبالنسبة لصبغات الشعر، ينصح أيضًا بالحد من استخدامها.

4- نقص التغذية الصحية

من أهم الأسباب وراء مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه بشكل صحي هو نقص الفيتامينات الأساسية والعناصر الغذائية اللازمة. فيحتاج الشعر للحصول على تلك العناصر لتغذية البصيلات وجذور الشعر للنمو بشكل صحي. تأكدي من تناول نظام غذائي متوازن وغني بالخضروات والفواكه للحصول على شعر صحي ولامع.

5- إهمال العناية الصحية بالشعر

استخدام الشامبو والبلسم فقط لا يكفي للعناية بشعرك والحفاظ على حيويته. تحتاجين لتطبيق بعض الوصفات الطبيعية واستخدام الزيوت لتدليل شعرك. قومي بعمل حمام الزيت الساخن باستخدام خليط من الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر وفروة الرأس لضمان الحصول على شعر صحي طويل.

6- الإجهاد والتوتر

التعرض للتوتر والإجهاد العصبي يؤثر على صحة الجسم بالكامل، كما يؤثر على صحة شعرك. تأكدي من التخلص من تلك الأفكار السلبية وخصصي بعض الوقت للراحة والاسترخاء. فتؤثر تلك العوامل على توازن هرمونات الجسم المختلفة، مما يضعف شعرك ويصيبه بالتساقط والتلف.