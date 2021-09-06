هل لديك نباتات في منزلك؟ هل تهتم بصحة النباتات؟ كم مرة في الأسبوع تسقي النباتات؟

للحفاظ على صحة النباتات إن جذور نباتات الظل تحتاج إلى المياه والهواء يجب أن تكون التربة هشة وبها ندى ولكن غير غارقة بالمياه مع مراعاة أن يكون الري غما في الصباح الباكر أو بعد الغروب، ولا يجب الري مطلقا أثناء الظهيرة.

إن بعض النباتات تحتاج إلى تربة جافة والبعض يحتاج إلى أن تكون التربة رطبة دائماً ولكن جميع النباتات تحتاج إلى فترة راحة خلال فصل الشتاء، يجب الحرص على أن يكون الري على فترات متباعدة.

كثيراً ما نسمع عن ذبول نباتات الزينة في منازلنا دون أن نعرف سبباً لذلك ونتساءل أيضا عن سر عدم ازدهارها لتملأ المكان جمالاً وبهجة وعما إذا كانت تحتاج إلى التسميد والري بطريقة معينة وفي أوقات محددة، أم أنها تذبل بسبب نقص الضوء أو الحرارة أو الرطوبة، أم أن هناك أسباباً أخرى لا نعرفها.

كما تحتاج جميع النباتات الخضراء إلى كمية كافية من الضوء كي تساعد في تكوين الغذاء اللازم، وتختلف الاحتياجات الضوئية باختلاف أنواع النباتات داخل المنزل، وعموماً فإن الأماكن المعرضة للشمس المباشرة ولفترة طويلة من النهار تناسب كثيراً النباتات المزهرة والنباتات العصارية والصبارات والنباتات ذات الأوراق العريضة مثل الكرتون.

الأماكن التي يصلها الضوء ساطعاً وغير مباشر فتصلح لكثير من نباتات الأصص مثل القشطة والدارسينا والأنتريوم والمارنتا، وتصلح الأماكن التي يصلها ضوء قليل للنباتات التي تحتاج لضوء منخفض مثل الشاميدروربا والديفنباخيا، ويمكن استعمال إضاءة صناعية لتعويض النباتات عن نقص الضوء حتى لا تذبل وتسقط أوراقها.

كم مرة في الأسبوع تسقي النباتات؟

ويفضل ري نباتات الزينة الداخلية شتاء على فترات متباعدة وبالكميات المناسبة كل 10 أو 15 يوما مرة، أما في الصيف يكون الري جيدا على فترات متقاربة وبالكميات المناسبة مرة كل أسبوع تقريبًا .

أهم الأسس التي تحافظ على صحة النباتات وحيويتها:

1- الإضاءة

إذا أحضرت إحدى النباتات التي تحتاج للتعرض للضوء الشديد فيجب أن تقومي بوضعها في مكان به أشعه شمس مثل البلكونة أو قريبا من الشباك مثلاً، كي تستطيع النمو بشكل سليم وتكوين غذائها بطريقة طبيعية، أما إذا اخترت احضار نبات من نباتات الظل فيجب أن لا يتعرض للشمس كي لا يذبل ويموت، بل يجب وضعه في مكان في المنزل يكون بعيد عن أشعة الشمس، وهناك نباتات تعيش في بيئة معتدلة أي يمكن أن تضعيها في الشمس لبعض الوقت وثم ترجعيها في مكان الظل الخاص بها.

2- الري

تخلتف احتياجات النباتات للماء من نبته إلى أخرى، حيث أنه يوجد نباتات تحتاج للري كل يوم وتمتص المياه بسرعة وهناك نباتات لا تحتاج للري كل يوم وذلك حسب نوع النبات ومدى حجمه سواء كانت نبته كبيرة أم صغيرة.

3- الوعاء

يجب أن تراعي اختيار الوعاء المناسب لنوع النبات، لأنه هناك نباتات تحتاج إلى وعاء كبير كي تنمو وتكبر ويوجد نباتات تحتاج لوعاء صغير. يجب أن يكون الوعاء يحتوي على بعض الثقوب للتهوية التربة من الأسفل وخصوصاً لو كان الوعاء كبير الحجم. يُفضل استخدام الأوعية الفخارية لزراعة النباتات لأنها تساعد في ترشيح الماء الزائد عن حاجة النبات.

4- السماد والتربة

يُنصح باستخدام التربة الجاهزة لأنها تكون مخلوطة ومعقمة ومُجهّزة للزراعة، ولا تحتاج لأي إضافات عند القيام بالزراعة فيها. إذا رغبتَ باستخدام تربة من حديقة منزلك فإنك سوف تحتاج إلى تعقيمها وتهويتها وإضافة السماد لها، كي تصبح صالحة لزراعة النباتات المنزلية. يحتاج النبات إلى إضافة السماد له كي يكبر وينمو ولكن يجب إضافة السماد بكميات معتدلة ومناسبة لنوع النبات كي لا يذبل ويجف.

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