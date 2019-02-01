أبرزها الملابس الرياضية‏:.. تعرف على أهم ملامح أناقتك في ‏2019‏

تصدرت الملابس الكاجوال او الرياضية عروض الأزياء هذا الموسم (shutterstock.com)

يعتبر المظهر العام للرجل من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها‏,‏ للحصول علي إطلالة أنيقة وجذابة في المناسبات المختلفة‏، و قد يعتقد البعض أن تنسيق الملابس وعالم الأزياء عند الرجال أمر سهل‏،‏ علي العكس من تنسيق ملابس المرأة من موضات جديدة وألوان‏.‏

لكن الحقيقة هي أن أزياء الرجل أيضا لها معايير واتجاهات وأذواق مختلفة‏,‏ ويجب الاهتمام بتنسيقها بشكل ملائم بحيث تتفق مع مواكبة موضة ‏2019،‏ ولتحقق لك أيضا الظهور بالشكل اللائق في المناسبات والأماكن المختلفة‏.‏