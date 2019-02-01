أبرزها الملابس الرياضية:.. تعرف على أهم ملامح أناقتك في 2019
تصدرت الملابس الكاجوال او الرياضية عروض الأزياء هذا الموسم (shutterstock.com)
يعتبر المظهر العام للرجل من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها, للحصول علي إطلالة أنيقة وجذابة في المناسبات المختلفة، و قد يعتقد البعض أن تنسيق الملابس وعالم الأزياء عند الرجال أمر سهل، علي العكس من تنسيق ملابس المرأة من موضات جديدة وألوان.
لكن الحقيقة هي أن أزياء الرجل أيضا لها معايير واتجاهات وأذواق مختلفة, ويجب الاهتمام بتنسيقها بشكل ملائم بحيث تتفق مع مواكبة موضة 2019، ولتحقق لك أيضا الظهور بالشكل اللائق في المناسبات والأماكن المختلفة.
ومن اتجاهات الموضة هذا العام اهتم مصممو الأزياء بـ الكوفية، أو السكارف كقطعة إكسسوار أساسية في ملابس شتاء.2019 وفي أسابيع الموضة العالمية نجد الألوان الدارجة لهذا العام هي الرمادي والبني والأخضر المائل الي الزيتي أوالزيتوني والأزرق بدرجاته من الكحلي الغامق إلي الأزرق الفاتح أو السماوي.
أبرز صيحات أزياء الرجال لتتمتع بإطلالة جذابة في هذا العيد
واتجه المصممون إلي تنسيق الأحذية الكاجوال علي البدل الرسمية، لمزيد من الراحة والمظهر الشبابي وغير التقليدي. ومن الأساسيات التي يجب تواجدها في دولاب ملابس الرجل هذا الموسم، هي القميص الأبيض والجينز الأزرق والكوفية باللون الحيادي، لتتماشي مع كل ملابسك، فمثلا من الممكن ان تكون باللون الرمادي، مع جاكيت من اللون الكحلي او الأسود.
وتستمر هذا العام موضة القمصان ذات المربعات او الكاروهات من اللون الأبيض او الأزرق او الأحمر مع الأسود. ويختلف اختيار الملابس بحسب المكان والمناسبة الخاصة والعمر.
إذ يتألق الشباب قي2019 بألوان أكثر مرحا مثل الأحمر والأخضر. أو بالملابس الكاجوال او الرياضية التي تصدرت عروض الأزياء هذا الموسم، ومن الاتجاهات ايضا هذا العام البنطلون الضيق والقصير من الأسفل، لكن يجب الحذر من استخدام هذه الموضة حيث انها تناسب سن الشباب فقط.
أما البالطو فتألق علي منصات العرض بأطوال وخامات مختلفة، فإذا أردت طلة تتمتع بالفخامة ننصحك بالبالطو أو المعطف الطويل.
أما إذا أردت الظهور بإطلالة مختلفة في ليالي الشتاء، فعليك ارتداء الجاكيت الجلد مع حسن تنسيقه مع بنطلون جينز وتي شيرت ملونة.
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