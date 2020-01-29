أهم نصائح خبراء الماكياج لإطلالة مثالية وجذابة

هل ترغبين في تعلم روتين سهل وسريع للحصول على ماكياج جذاب ومميز. إليكِ أهم نصائح الماكياج من الخبراء لإطلالة مثالية وجذابة كل يوم.



1- تنظيف البشرة

أول الخطوات الأساسية للحصول على مكياج مثالي هي تنظيف بشرة الوجه جيداً للتخلص من الشوائب والإفرازات الدهنية الزائدة. بعدها، قومي بترطيب الوجه جيداً وانتظري لبضع دقائق حتى تُمتص العناصر المرطبة جيداً داخل خلايا البشرة.

2- البرايمر

وزعي البرايمر على كامل الوجه، فيعمل على خلق أساس مثالي للمكياج، كما يساعد على إخفاء المسام الواسعة، الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنحك كذلك مكياج ثابت يدوم طويلاً.

3- ظلال الجفون

من الخدع التي دائماً ما يتبعها خبراء التجميل هي تطبيق مكياج العيون قبل مكياج الوجه، فيساعد ذلك على تجنب التلطخات والجزيئات المتساقطة من مظلل الجفون على الوجه.

اختاري درجات البني المات كظل انتقالي على الجفن الثابت من العين مع دمجه جيداً، وطبقي الظل الذهبي اللامع على الجفن المتحرك. للمزيد من الإثارة، وزعي القليل من البني على الزوايا الخارجية من الجفن ليضفي عمقاً على إطلالتك ويساعد على توسيع العين. في النهاية، وزعي القليل من الظل الكريمي أو البيج اللماع أسفل الحاجب ليعمل على إبرازهما.

4- كريم الأساس

في الخطوة التالية، يأتي توزيع كريم الأساس على بشرة الوجه بالكامل مع الدمج باستخدام البيوتي بلندر أو الفرشاة.

5- الكونسيلر

استخدمي الكونسيلر أو خافي العيوب أسفل العين، ولإخفاء باقي عيوب البشرة. إذا كنتِ تعانين من الهالات السوداء بشكل ملحوظ، يمكنكِ استخدام مصحح العيوب باللون البرتقالي قبل توزيع الكونسيلر. وزعي المصحح أو الكونسيلر عن طريق الربت البسيط مع الدمج الجيد باستخدام فرشاة مناسبة. بعد ذلك،قومي بتثبيت الكونسيلر باستخدام البودرة السائبة.

6- الكونتور

لعمل الكونتور وإبراز ملامح الوجه، استخدمي مستحضرات الكونتور أو كونسيلر أغمق بدرجتين من لون بشرتك الأصلي أسفل الخدين، بجوار الفكين، وعلى خط الشعر. بعدها، قومي بالدمج جيداً.

7- تحديد العيون

لإطلالة أنثوية جذابة، قومي بتحديد العيون برسمة الآيلاينر المجنحة. وبعدها قومي باستخدام الماسكارا لإبراز الرموش. كما ينصح بتطبيق الكحل الأبيض على الجفن السفلي من العين.

8- أحمر الشفاه

اختاري أحمر شفاه وردي أو أحمر حسب لون بشرتك.

