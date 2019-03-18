وصفة لعلاج أوجاع الركبتين وإعادة بناء العظام والمفاصل

اوجاع الركبة لها حل

بمرور الوقت ، يمكن أن يتعرض جسمنا لأضرار لا يمكن إصلاحها بسبب البلى المعتاد ، وبسبب هذا كله ، نعاني كثيرًا من الألم والانزعاج. تصبح مفاصلنا أقل مرونة ، وكثيراً ما نشعر بالألم فيها ، خاصةً في الركبتين.

يزعم الخبراء أن ألم المفاصل هو نتيجة لعدة عوامل ، مثل الشيخوخة والإصابات وضعف الجسم ، وقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة. وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة في الوقت المناسب من أجل منع المزيد من المشاكل.

ومع ذلك ، هناك علاج طبيعي ومثالي للألم الركبتين.

المكونات:

2 ملاعق كبيرة من الجيلاتين بدون نكهة (40 جرام)

50غرام من بذور اليقطين

3 ملاعق كبيرة من الزبيب

7 ملاعق كبيرة من بذور الكتان

220 غرام من العسل

5 ملاعق كبيرة من بذور السمسم

التحضير:

كل ما عليك فعله هو خلط جميع المكونات في الخلاط. ثم ، يسكب الخليط في زجاجة ، ويحفظ في الثلاجة.

الاستعمال:

يجب أخذ ملعقة كبيرة من الخليط مرتين يوميًا ، في الصباح ، على معدة فارغة ، وقبل الغداء.

هذا الشراب سوف يعزز الأيض ، ويقوي المفاصل والعظام. في وقت قصير جدا ، سوف تشعر بفوائد كبيرة!