أوقات مهمة في إجابة الدعاء 

يعدّ وقت نزول المطر من أوقات فضل الله سبحانه ورحمته على عباده، ووردت في السنّة النبويّة الإشارة إلى عديد من الأوقات التي يُرجى فيها إجابة الدعاء، وفيما يأتي بيان جانب منها:

- بين الأذان والإقامة.

- في جوف الليل والثلث الأخير منه، ففي الليل ساعةٌ لا يردّ فيها الدعاء.

- آخر نهار يوم الجمعة أي بعد العصر إلى حين الغروب.

- عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة في يوم الجمعة وإلى حين انقضاء الصلاة.

- آخر كُلّ صلاةٍ وقبل السلام منها.

- أثناء السجود بين يدي الله سبحانه.

المزيد من الأدعية:

ساعة الإجابة في يوم الجمعة

دعاء نزول المطر