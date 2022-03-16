أومليت يوناني مع الهليون وجبنة الفيتا تمتلئ هذه الأومليت بمزيج من الطماطم الكرزية والسبانخ والفلفل الحلو والهليون. يمنحها جبن الفيتا تلك النكهة اليونانية المميزة التي تتناغم تمامًا مع الخضار.

أومليت يوناني مع الهليون وجبنة الفيتا

المكونات:

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

6 حبات من الهليون الطازج، مقطع

½ فلفل أحمر مفروم

1 كوب طماطم كرزية، مقطعة إلى أنصاف

1 كوب سبانخ طازجة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

ملح للتذوق

2 ملاعق كبيرة زبدة

6 بيضات كبيرة

نصف كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب جبنة فيتا مفتتة

1 كوب جبن شيدر مبشور

الطريقة:

الخطوة 1

سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُطهى ويُقلب الهليون والفلفل الأحمر حتى تنضج الخضار ، حوالي 3 دقائق. أضيفي الطماطم الكرزية والسبانخ والثوم والأوريغانو والريحان والملح واستمري في الطهي حتى تنضج الطماطم وتنضج السبانخ لمدة 3 إلى 5 دقائق أخرى. يُرفع عن النار ويُنقل الخضار إلى طبق.

الخطوة 2

تذوب الزبدة في مقلاة نظيفة على نار متوسطة. يُخفق البيض والحليب في وعاء ويُسكب في الزبدة الساخنة ، وتحرك المقلاة لتغطية القاع بالكامل بخليط البيض. تسحب حافة العجة لأعلى بملعقة مسطحة وحوض مائل للسماح للبيضة غير المنضبطة بالمرور تحتها وطهيها ؛ استمري في الدوران حول المقلاة ، ارفعي حافة الأومليت والصينية المائلة ، حتى ينضج خليط البيض بالكامل. ترش عجة بالملح.

الخطوة 3

يُسكب مزيج الهليون المطبوخ على جانب واحد من الأومليت ويُرش بجبن الفيتا والشيدر. قم بطي نصف الأومليت برفق فوق الخضار والجبن واضغط على الحواف برفق لإغلاق الحشوة. يُطهى المزيج حتى يسخن الحشو ويذوب جبن الشيدر ، لمدة دقيقة إلى دقيقتين إضافيتين. تقطّع إلى شرائح للتقديم.

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