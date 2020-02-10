أيهما أفضل: حليب البقر أو حليب الجاموس ؟

هل تذكر كوب الحليب الذي كنت مجبورا على شربه كل صباح عندما كنت طفلاً؟ حسنًا ، لا يوجد شيء مغذي مثل كوب مليء بالحليب. منذ الطفولة ، سمعنا عن الفوائد المختلفة لتناول كوب ممتلئ من الحليب كل يوم لأنه مصدر كبير للكالسيوم والدهون والبروتين على سبيل المثال لا الحصر.

يستخدم الحليب أيضًا لإعداد العديد من الحلويات وهو جزء من تراثنا في الطهي. ومن المثير للاهتمام ، أن كل من أنواع الحليب لديها طعم متميز. ولكن لطالما كان هناك نقاش حول النوع الأكثر فائدة - حليب البقر أو حليب الجاموس. لذلك ، إليك بعض الحقائق التي ستساعدك على تحديد "ما هو الأفضل" على أساس حاجة جسمك:

البروتين

حليب الجاموس مصدر غني للبروتين حيث يحتوي على حوالي 10-11 في المائة من البروتين مقارنة بحليب البقر. لذلك ، إذا كان شخص ما يخطط لتناول نظام غذائي غني بالبروتين ، فإن إضافة حليب الجاموس إلى الحمية يمكن أن يكون فكرة رائعة.

الدهون

إذا كنت تبحث عن حليب قليل الدسم ، فإن حليب البقر يعد خيارًا رائعًا حيث يحتوي على 3-4 بالمائة من الدهون مقارنة بحليب الجاموس الذي يحتوي على حوالي 7-8 بالمائة. في الواقع ، فإن محتوى الدهون في حليب الجاموس يجعل من الصعب الهضم وليس مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. ومع ذلك ، فإن حليب الجاموس يجعلك تشعر بالشبع لمدة أطول من الوقت.

الجفاف

كل من حليب الجاموس وحليب البقر جيد للحفاظ على الجسم رطب. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الماء إلى نظامك الغذائي ، فإن حليب البقر يعد خيارًا رائعًا حيث أنه يحتوي على 90٪ من محتوى الماء ، مما يساعد في الحفاظ على رطوبتك.

الكوليسترول

على الرغم من أن حليب الجاموس يحتوي على نسبة دهون أعلى مقارنة بحليب البقر ، إلا أنه من المفاجئ أن يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول في الدم ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الكلى و PCOD والسمنة .

السعرات الحرارية

ليس هناك من ينكر حقيقة أن حليب الجاموس يحتوي على سعرات حرارية أكثر بكثير حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون. في الواقع ، يحتوي كوب واحد من حليب الجاموس على 237 سعرة حرارية ، بينما يحتوي كوب حليب البقر على 148 سعرة حرارية.