أيهما الأكثر صحة: البيض الأبيض أم البيض البني؟

يعتبر البيض غذاءً كاملاً لكونه غنياً بالفيتامينات الأساسية والمعادن والمغذيات مثل (البروتين). يعد البيض واحداً من أكثر الأطعمة الصحية التي تقدم على مائدة الإفطار في جميع أنحاء العالم. السبب الرئيسي وراء شعبية البيض هو أنه متعدد الاستخدامات - فيمكن استخدامها في الأطعمة المخبوزة ، والسلطات والكعك. ويوصي العديد من خبراء الصحة بتناول البيض يوميًا لإدارة الوزن والصحة العامة بشكل عام.

عند الحديث عن البيض ، هناك نوعان من البيض المتاح عادة - الأبيض والبني. وهناك دائمًا نقاش حول أيهما أكثر صحة؟

فما هو النوع الأكثر صحة يا ترى؟

التصور الشائع هو أن البيض البني أفضل للصحة مقارنة بالبيض الأبيض. وقد تم تكوين التصور بشكل أساسي لأن البيض البني يباع بسعر أعلى. ولكن هل السعر الأعلى يبرر القيمة الغذائية لهذه البيض؟

الاعتقاد بأن البيض البني أكثر صحة بالتأكيد ليس صحيحًا. تم إجراء العديد من الدراسات لمعرفة الفرق الغذائي بين البيض الأبيض والبني. لكن حتى الآن ، لم يتم العثور على فرق كبير بصرف النظر عن لون القشرة.

فيما يلي بعض الملامح الرئيسية للبيض الأبيض والبني والفرق بينها:

المذاق

هناك فرق بسيط بين ذوق البيض الأبيض والبني.

تغذية

من حيث الكوليسترول والبروتين والسعرات الحرارية ، كلاهما يحتويان على نفس الكمية. على الرغم من أن البيض البني أغنى بالأوميغا 3 ، إلا أن الفارق ضئيل. يحتوي 100 جرام من البيضة على حوالي 13 جرام من البروتين ، وهو نفس الشيء في كل من البيض الأبيض والبني.

السعر

البيض البني غالي الثمن بعض الشيء من البيض البني. ولكن مرة أخرى ، هذا لا علاقة له بتكوين التغذية. يعتقد الناس أن البيض البني عضوي أكثر ، وبالتالي يتم تحميله بالعناصر المغذية ، لكن هذا أمر شخصي ويعتمد على مصدر البيض.

الحكم النهائي:

اعتمادًا على جودة وغذاء الدجاج ، يمكن أن تختلف جودة كلا النوعين من البيض. لذلك ، أيهما ستختار ، استمر في تناول النوع الذي تفضله، لأن استبداله بنوع أخر لن يوفر لك أي امتيازات غذائية إضافية.