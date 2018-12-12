إتيكيت التدخين

يجب تجنب التدخين في الأماكن الضيقة، مثل: المكتب أو المصعد

التدخين هو عملية يتم فيها حرق مادة والتي غالباً ما تكون التبغ وبعدها يتم تذوق الدخان أو استنشاقه. وتتم هذه العملية في المقام الأول باعتبارها ممارسة للترويح عن النفس عن طريق استخدام المخدرات، حيث يَصدر عن احتراق المادة الفعالة في المخدر، مثل النيكوتين مما يجعلها متاحة للامتصاص من خلال الرئة وأحيانا تتم هذه الممارسة كجزء من الطقوس الدينية لكي تحدث حالة من الغفوة والتنوير الروحي وهناك آلاف من المواد الكيميائية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتعد السجائر هي أكثر الوسائل شيوعًا للتدخين في الوقت الراهن، سواء كانت السيجارة منتجة صناعيا أو ملفوفة يدويًا من التبغ السائب وورق لف السجائر. وهناك وسائل أخرى للتدخين تتمثل في الغليون، السيجار، الشيشة، والبونج "غليون مائي".

بعيداً عن الأضرار المتصلة بعادة التدخين السيئة، ينصح خبراء الـ"اتيكيت" بضرورة الالتزام ببعض القواعد عند الرغبة في التدخين،وأهمها:

- يجب تجنب التدخين في الأماكن الضيقة، مثل: المكتب أو المصعد.

- يجب الاستئذان بالتدخين إذا كانت المحادثة طويلة، وتتطلّب الجلوس لفترة طويلة في بهو فندق أو صالون منزل أو مقهى، وكان التدخين في هذه الأماكن مسموحاً.

- يستحسن عدم التحدّث أثناء التدخين، تفادياً لأن يوصف التصرّف بالوقح!

- يجب الامتناع عن التدخين أثناء تناول الطعام، لأنه من غير المستحب التدخين والفم مملوء بالطعام.

- يجب تفادي التدخين على مائدة الطعام إذا كنت ضيفة أو مضيفة أو في حال وجود أشخاص لا يدخنون على الطاولة.

- يجب تحاشي التدخين في الشوارع من قبل الذكر والأنثى على حد سواء.

-يجب الامتناع عن التدخين، عند وجود الحوامل والأطفال والرضع والمراهقين.

- يجب تجنّب التدخين أثناء إجراء محادثة قصيرة مع فرد آخر عن قرب.

- يجب عدم التدخين أمام من يكبرك في السن.

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