في 14 فبراير من كل عام يحتفل العالم بعيد الحب أو ما يسمى عيد الفالنتاين أو عيد العشاق، للتعبير عن مشاعر الصدق والحب فيما بينهم، ويقوم العشاق بتقديم الهدايا لبعضهم البعض، كما تكثر تقديم الورود الحمراء، الشوكولاتة، وبطاقات المعايدة الخاصة والرسائل بهذا بعيد الحب الرومانسي، وفيما يلي نقدم لكم من "موقع البوابة" إتيكيت عيد الحب 2023:

إتيكيت عيد الحب 2023

عند الخروج لدعوة عشاء أو حفلة عيد الحب يجب أن تكون مرتب وأنيق وترتدي ملابس تلائم هذه المناسبة، وذلك بارتداء ما هو مناسب لهذه المناسبة ومن الأفضل أن ترتدي فستان أسود مخمل أو ترتر أو أحمر جذاب، أما بالنسبة للرجل يفضل ارتداء بدلة باللون الأسود أو قميص أسود مع بنطلون جينز أو كوردروي مع بليزر.

تبادل الهدايا التي من الممكن أن تكون بسيطة وغير مكلفة مثل باقة من الورود، الشوكولاتة، الشموع المعطرة، مجوهرات بشكل قلوب، عطر، موبايل.

كتابة العبارات أو الكلمات الرقيقة والمعبرة على الكرت المخصص لذلك لمناسبة عيد الحب أو حتى كتابة أشعار وقصائد للحبيب، مع كتابة الإسم.

تنظيم حفلة عشاء رومانسي دون ازعاج الشريك بتفاصيل الحفلة والتأكد من الحجز المسبق والتدقيق بالتفاصيل بوضع شموع وورود حمراء على الطاولة.

إذا كنت تريد تناول العشاء في المنزل مع شريكك، يفضل تحضير العشاء على ضوء الشموع في المنزل مع ارتداء الثياب المناسبة لعيد الحب مع وضع موسيقى رومانسية والتحدث عن كل ما هو إيجابي بعيداً عن الطاقة السلبية والمعاتبات.

الالتزام بحسن التصرّف والسلوك خلال تناول وجبة العشاء التي يجب أن تكون هادئة ورومانسية ليس مزعجة.

إعطاء شريك حياتك كامل الإهتمام طوال هذا اليوم وبخاصة خلال السهرة أو دعوة العشاء الرومانسي، لكن الحب يبقى بين الزوجين طوال السنة لكن من أجل التغيير لا بأس بالاحتفال في يوم الحب لكسر الروتين والملل.

إبقاء الهاتف صامتًا وإذا كان بالإمكان إقفاله نهائيًا تفاديًا لأية إزعاج أو تشتيت الانتباه عند جلوسك مع شريك حياتك.

يجب الامتنان والشكر على أية هديّة أو مبادرة تلقيتها خلال فترة النهار، وإن لم تعجبك لا تصرح بهذا الشيء حتى لا تزعج الطرف الآخر.

وكل عام وأنتم وجميع أحبائكم بألف ألف خير.

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إكسسوارات مثل: الساعات، أو علاقة المفاتيح، أو النظارات الشمسية.

الملابس مثل طقم ملابس رياضي لفريقٍ يشجعه الرجل مع الحذاء المفضّل.

إلكترونيات مثل: أجهزة الحاسوب، والجوالات، والسماعات، أو إذا كان من هواة التصوير يمكن إهداؤه أيضاً كاميرا رقمية.

ألعاب مثل الشطرنج أو العاب الفيديو.

ماكينة حلاقة الشعر والذقن

عزومة على عشاء في أحد الفنادق أو المطاعم الهادئة التي تقدم أطعمة جيدة ومفضلة عنده.

الورود

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