إتيكيت فصل الشتاء، فصل الشتاء من الفصول التي يحمل معه العطاء والخير وذلك من خلال حبات المطر لأن به تزهر الأرض وتنمو وتغسل السماء من الملوثات، فصل الشتاء رمز الحياة لأن بعده تتزين الدنيا وتُكسى باللون الأخضر الذي ينير الأرض ويزيدها جمالاً.

في فصل الشتاء يجب مراعاة عدة أمور خصوصاً من ناحية الصحة زارتداء الملابس، وفي هذا المقال يقدم لكم "موقع البوابة" قواعد الإتيكيت الخاصة بفصل الشتاء:

قواعد الإتيكيت الخاصة بفصل الشتاء

إن كنتِ تعانين من نزلات البرد والانفلونزا الحادة حاولي ألاّ تختلطي اجتماعياً بشكل مفرط لأنه سوف تتسببين بالعدوى لغيركِ كونكِ ستصابين بالإحراج في هذه التجمعات إن داهمتكِ نوبة من العطاس والسعال بشكل مبالغ فيه.

إذا كنتِ في مكان ما وأصبتِ بنوبة عطاس فجأة ما عليكِ سوى محاولة كتم صوت العطسة بقدر المستطاع، مع وضع منديل على الأنف أثناء ذلك، وايضاً أخفضي رأسكِ قليلاً ووجهي رأسكِ باتجاه بعيد عن الجالسين حين تعطسين وإذا استمر الأمر طويلاً قدّمي اعتذاركِ بطريقة لطيفة، واذهبي إلى مكان فارغ لتأخذي راحتك ولا تنسي رش السبيرتوا أو وضع هايجين بسبب انتشار الكورونا.

يجب أن لا تمخطي بصوت عالٍ أمام المتواجدين، ويُفضّل إن كنتِ بحاجة لذلك أن تنسحبي من الجلسة وتتمخطي بعيداً وتتخلصي من المنديل سريعاً وألا تبقيه في يدكِ.

أيضاً في حال كنتِ تعانين من سعال متواصل، يجدر بكِ في حينها محاولة كتم الصوت بقدر معقول ووضع منديل على الفم والتوجّه بالرأس بعيداً عن اتجاه الجالسين، وفي حال استمر الأمر طويلاً، اعتذري بلطف واطلبي كوباً من الماء أو ضعي في فمك ملبس بنكهة النعناع سوف تساعد على تخفيف السعال.

لا داعي أن تقومي بشرح حالتك الصحية وأن تقومي في الحديث عن مرضكِ في الجلسات الشتوية أو أمراض أفراد عائلتكِ، اكتفي بتوضيح بسيط مفاده أنكِ تعانين من الانفلونزا فهذا يكفي.

اجعلي زياراتكِ في وقت معقول ولا تبالغي في القدوم في ساعات متأخرة من الليل.

امسحي حذائك من ماء المطر أو الطين و راعي تجفيف قدميكِ قبل دخول منزلكِ أو منزل أي أحد تذهبين إليه في فصل الشتاء في حال يكون هنالك مطر في الخارج خلال فصل الشتاء.

إن كنتِ تحملين المظلة، وكانت مبتلة، أقفليها أو اتركيها مفتوحة على طرف المدخل حتى تجف ولا تدخليها للأثاث حتى لا تتسبّب في بلله في الارض والأثاث وملابسك ايضاً.

إن كنتِ في مكان ما وعانيتِ من البرد، فاطلبي التدفئة بلطف ومن دون إلحاح؛ تحسباً لعدم إمكانية ذلك لدى من تزورين أو البسي جيداً.

إتيكيت الملابس الشتوية

لا ترتدي طبقات كثيرة. هذه قاعدة الأناقة الأهم في فصل الشتاء. وفي حال كنتِ ترتدين طبقات كثيرة، فلا تظهريها جميعها، بل حاولي ارتداء اللون نفسه للبلوزتين أو البنطالين؛ حتى لا يظهر هناك فروقات. احرصي على عدم تضخيم حجمكِ من خلال هذه الطبقات. ابتاعي خامات دافئة بشكل جيد؛ حتى لا تكوني مضطرة لارتداء الكثير.

اقتني دوماً المعطف الأسود؛ ذلك أنه من أساسيات الأناقة في الشتاء، كما يمكّنكِ من تنسيق ألوان أخرى معه بسهولة. احرصي على عدم جمع أكثر من لونين في الإطلالة الواحدة.

القبعة خيار مثالي في الشتاء. لذا، اختاري منها تشكيلات أنيقة وتألقي بها، لكن راعي أن يكون لونها ضمن تشكيلة الألوان الموجودة في ملابسكِ.

احرصي على انتعال حذاء مريح وخصوصاً في المطر والثلج؛ حتى لا يكون الكعب العالي والرفيع سبباً في سقوطكِ أو إحراجكِ في هذه الظروف الجوية.

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أدعية فصل الشتاء