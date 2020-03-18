فيروس كورونا أثار الرعب في نفوس الكثير خوفاً من انتقال العدوى، لذلك حرص الجميع على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من تنظيف يدين والأدوات المستخدمة بشكل يومي، وغيرها من الاحتياطات الواجب اتخذها.

ومع ارتفاه الوفيات والمصابين من فيروس الكورونا، قد يشعر البعض بالحرج من رفص المصافحة باليدين والتقبيل والتي تعتبر من أسباب انتقال الفيروس، وقد يتعامل البعض مع الموقف بطريقة تحرج الطرف الآخر.

وفي هذا المقال نقدم لكم إتيكيت فيروس كورونا :

1- اتيكيت المصافحة:

عند مقابلة الأصدقاء أو أفراد العائلة، يمكن أن نذكرهم فور دخولنا للمكان بطريقة لطيفة إننا سنتجنب المصافحة باليد ويمكن أن نكتفي بربتة على الكتف، ونشير إلى أن هذا حرصًا على سلامتهم أولاً وسلامتنا حتى لا يشعر أحد بالحرج.

2- المصافحة بالمقابلات الرسمية:

في المقابلات الرسمية أو الاجتماعات أو الندوات وغيرها عندما يمد أحد الأشخاص يده للمصافحة فلا يجب إحراجه وينبغى مبادلته المصافحة باليد، وبعدها ننظف اليدين فورًا بالمناديل المطهرة بعيدًا عن الأنظار.

3- المصافحة بمكان العمل:

يفضل أن يبدأ الشخص عند دخول المكتب بتذكير زملائه، بتجنب المصافحة حرصاً على سلامتهم وسلامته.

4- مصافحة الأطفال:

يفضل عدم اصطحاب الأطفال بأماكن التجمعات التي يتعرضون خلالها لمصافحة الآخرين، لكن عند الاضطرار لإصطحاب الأطفال، هنا يجب تنبيه الآخرين بطريقة مهذبة بتجنب مصافحة الأطفال أو تقبيلهم.

5- رفض مشاركة الآخرين بالأطعمة والشراب

قد يتفاجأ البعض بتناول الأخرين أطعمة والمشروبات الخاصة به، وهنا لا يفضل منع أحد من ذلك، ولكن يفضل ترك الطعام والشراب للشخص الذى تناول جزء منهم، ولتجنب هذا ينصح بإبعاد الطعام والشراب عن الشخص المعروف بتناوله لأطعمة الأخرين دون استئذان.

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