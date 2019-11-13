إجهاض الجنين المُعاق ما بين الرفض والقبول ورأي الدين!

وجود طفل مُعاق سواء جسدية أو عقلية في الأسرة هي مشكلة حقيقة خاصة على الوالدين، إذ أن المسؤولية تجاه أي طفل تحتاج لمجهود ووقت كبير، فكيف إذا كان هذا الطفل يٌعاني من مشكلة تتطلب من الوالدين رعاية خاصة هذه الرعاية ليست فقط تحتاج مجهود جسدي، بل أيضًا تحتاج ميزانية خاصة.

ومع تطور العلم بات بإمكان الأهل اكتشاف إعاقة طفلهما وهو جنين وفي بداية أشهر الحمل الأولى، حيث أصبح من السهل معرفة الأمراض المصاب بها الطفل ومصارحة الوالدين في الأمر، وهناك بعض الأمراض التي يمكن معالجتها فور ولادة الطفل أو حتى عندما يكون في بطن والدته، لكن هناك حالات إعاقة لا يمكن علاجها بأي شكل من الأشكال.

ولكن هل فعلًا يُساعد اكتشاف إعاقة الجنين الأهل، أم أنه يجعلهم يمرون باوقات صعبة فترة الحمل، وهل من السهل على الوالدين اتخاذ قرار الإجهاض في بداية الحمل في حال اكتشاف وجود إعاقة لدى الجنين.

طرحنا هذا السؤال على جمهور موقع البوابة عبر موقع تويتر وعبر موقع إنستغرام جاءت الأغلبية لصالح نعم، فيما اعتبر آخرون أنه من الصعب الإجابة على مثل هذا السؤال وأن الخيار ليس سهلًا، فيما أجاب البقية أنهم يذهبون لرأي الدين في البداية، وإذا لا يوجد ما يخالف الشرع بالأمر سيذهبون للإجهاض، أما في تويتر فجاءت النتيجة متساوي 50% لنعم ومثلها لـ "لا".

وبذلك تكون النسبة الأكبر لـ"نعم" إذ رأى الغالبية أن تحمل مسؤولية طفل مُعاق هو أمر صعب جدًا ليس فقط للوالدين بل أيضًا من أجل مًعاناة هذا الطفل في الحياة.

أما من الناحية الشرعية فبحسب العديد من الموقع فإن العلماء اختلفوا على هذا الأمر، فقسم كبير منهم حرم الإجهاض وقتل النفس تحت أي ظرف من الظروف، فيما أباحة البعض الآخر شريطة أن يكون تحت عمر 122 يومًا، وهو العمر الذي لا يكون فيه روح في الجنين بعد.

ويبقى هذا القرار صعبًا على الوالدين وقد طرحته الدراما في عدد من اعمالها سابقًا ولعل أبزها مسلسل "وراء الشمس" من بطولة صبا مبارك وباسل خياط، واختارت الأم وقتها الحفاظ على جنينها المصاب بـ "متلازمة داون" وهو الأمر الذي رفضه الزوج لتبدأ الخلافات بينهما وأثار المسلسل ضجة كبيرة وقت عرضه.