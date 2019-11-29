إذا كان لديك أكثر من طفل.. إليك طرق لقضاء وقت مع كل منهم!

إن كنتِ أمّاً لأكثر من طفل، فإن جدولك المزدحم بالمهام والمسؤوليات يشكّل صعوبة أمام قضاء وقت خاص مع كل طفل بمفرده، ولكن بما أن قضاء الوقت مع كل طفل منفرداً خطوة مهمة في توازنه النفسي والاجتماعي، عليكِ بذل المزيد من الجهد من أجل توفير وقت خاص لكِ مع كل طفل من أطفالك.

وإليكِ 4 طرق لقضاء وقت ممتع مع كل طفل من أطفالك بمفرده..



1- تأخير النوم ساعة

حددي يوماً لكل طفل في الشهر، واسمحي له بالتأخر ساعة عن موعد نومه، وخلال هذه الساعة شاركيه النشاط الذي يفضّله، سواء الرسم أو التلوين أو قراءة قصة أو تمثيل مسرحية معاً.

هذه الطريقة سهلة لقضاء وقت منفرد مع كل طفل، ولن تكلفك سوى عدد ساعات قليلة شهرياً، مثلاً إن كنتِ أماً لثلاثة أطفال، فسوف تستهلك هذه الطريقة ثلاث ساعات فقط من وقتك كل شهر.



2- الخروج من المنزل

إن أمكن، يمكنك اصطحاب أحد أطفالك في نزهة قصيرة خارج المنزل، وكل مرة تصطحبين فيها أحد أطفالك، التنزه مع طفلك يفتح المجال للحديث والتواصل، كما يمكنك إضافة نشاط ممتع مثل ركوب الدراجة أو تناول المثلجات.



3- الاستيقاظ قبل ساعة من الوقت المحدد

مثل تأخير النوم ساعة، أيقظي أحد أطفالك قبل ساعة عن موعده اليومي، وقبل إخوته، واجعلي هذه الساعة بالتبادل بينهم.

في هذا الوقت المبكر يمكنك قضاء وقت هادئ بصحبة طفلك، تتناولان الشوكولا الساخنة، وتتحدثان بهدوء معاً، ما يعمّق التواصل بينكما.



4- المهام المنزلية

هذا الاختيار ليس مثيراً، ولكنه جيد لقضاء وقت منفرد مع طفلك الذي سوف يشعر بالإثارة والفخر لأنه يساعدك في المهام المنزلية، فقط احرصي على اختيار مهام ليست صعبة، وتحمل متعة للطفل، وخلال مشاركتكِ العمل، ستتمكنان من قضاء وقت خاص معاً، وتكون الاستفادة متبادلة بينكما.