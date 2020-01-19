إذا كان لديك شامة في هذا الجزء من جسمك، فأنتِ محظوظة

تتكون الشامات عادةً من نقاط صغيرة بنية وسوداء على الجلد. في بعض الأحيان ، تكون أيضًا حمراء أو وردية أو بلون أسمر أو ملونة. تتشكل عندما تنمو الخلايا في الجلد على شكل مجموعة من الخلايا المصطبغة ، بدلاً من أن تنتشر في جميع أنحاء الجلد.

وفقا لبعض المعتقدات، تتطور الشامات على الجسم بسبب وضع الكواكب خلال نمو الجنين الأولي. من نسيجها ولونها إلى جزء الجسم الذي تعمل عليه ، هناك عدد من التفاصيل الدقيقة المهمة التي يجب ان تفهمها لتعرف تأثير الشامات.

جبهة الرأس

إذا كان لديك شامة على الجانب الأيمن من جبينك ، فهذا يدل على أنك ستجني الكثير من المال مع تقدمك في السن. قد تحصل أيضًا على فرص كثيرة للسفر إلى الخارج.

في الوقت نفسه ، إذا كانت الشامة موجودة على الجانب الأيسر من جبينك ، فقد يدل ذلك على أنك لا تهتم بشدة لمساعدة الآخرين ، حتى لو كنت تجمع الكثير من الثروة.

الحاجب

إذا كان لديك شامة بين حواجبك ، فمن المحتمل أنك ستعيش لترى ثروة وصحة هائلة. من ناحية أخرى ، تعني الشامة على (أو كلا) حواجبك فأنت سوف ترث الكثير من الثروة بعد الزواج.

على جفونك

إذا كانت هناك شامة على أي من جفونك (خاصةً الجفن) ، فقد يعني ذلك أنك ستصبح غنيًا ومشهورًا. من ناحية أخرى ، قد تشير الشامة الموجود في الجزء الداخلي من الجفون السفلية إلى أنك تحب الإنفاق الزائد. لذلك ، حتى لو جمعت الكثير من الثروة ، فسوف تجد صعوبة في إنقاذها.

الصدر

إذا كان لديك شامة بنية مائلة للسواد على صدرك ، فاعتبر نفسك محظوظًا. قد يدل الخلد على صدرك على أنك طموح للغاية وتتجه نحو أشياء أكبر في الحياة. إذا كنت تخطط لحياتك بشكل صحيح ، فستكون ناجحًا للغاية.

الاذن

الشامة الموجودة في الجزء الداخلي أو الخارجي من الأذنين تعني ذوق فخم وإنفاق الأموال على الآخرين دون تفكير مسبق. وبالتالي ، على الرغم من أن هذه الشامة تعتبر ميمونة حقًا ، فمن المهم أن تخطط لأموالك بحكمة.

الشفة

على الرغم من أن الشامة الموجودة على الحافة الخارجية للجزء العلوي من شفتيك يُعتبر ميمونًا ، فإذا كان لديك واحد على شفتك السفلية ، فقد يدل ذلك على ميل للمقامرة.

الكتف

من المعروف أن الأشخاص الذين لديهم شامات على كتفهم الأيمن يديرون أموالهم بشكل جيد. وهم يعرفون أيضًا كيفية استخدام مواردهم بحكمة. لذلك إذا كان لديك شامة على كتفك الأيمن ، كن مطمئنًا بأنها تؤهلك للنجاح.

على راحة اليد اليمنى

اذا كان لديك شامة على راحة يدك اليمنى فهي تشير الى حياة مليئة بالمال والنجاح.

فوق واعلى الشفة

الأشخاص الذين يلدون مع شامة على الجهة العليا من الشفة يتمتعون بحساب بنكي جيد.