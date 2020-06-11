إرشادات جديدة لمراكز التسوق والفنادق وأماكن العبادة

تستعد البلدان في جميع أنحاء العالم لتخفيف قيود الإغلاق ، حتى مع اقتراب الإصابات بفيروس كوفيد-19 من حاجز 7 ملايين على مستوى العالم. ومع ذلك ، من أجل إنعاش الاقتصاد ،بدأت البلدان بتخفيف القيود ببطء حيث من المقرر افتتاح أماكن العبادة ومراكز التسوق والصالونات وخدمات الضيافة الأخرى خلال شهر حزيران/ يونيو.

إرشادات جديدة لمراكز التسوق والمطاعم وأماكن العبادة:

ولعل أبرز ما سيتفاجئ به الناس عند عودة الحياة الى طبيعتها المبادئ والتوجيهات الجديدة لمراكز التسوق والمطاعم. وستكون هذه هي المرحلة الأولى من "خطة فك الاغلاق" التي ستعمل ببطء على تخفيف القيود التي تم فرضها أثناء عملية التعقيم على مستوى البلاد.

تتضمن بعض هذه المبادئ التوجيهية عدم لمس الكتب المقدسة في الأماكن الدينية، والتطهير الكامل للأمتعة قبل إرسالها إلى غرفة الأمتعة في الفنادق وارتداء كمامة الوجه في كل الأوقات.

فيما يلي بعض أهم الإرشادات :

1. تكون الفحوصات الحرارية إلزامية عند المدخل ولن يُسمح للزوار بالدخول إلا إذا كانوا يرتدون كمامة نظيفة في جميع الأوقات داخل مراكز التسوق.

2. يجب إتباع معيار التباعد الاجتماعي بشكل صارم للغاية ويجب إتباع التباعد الجسدي الذي لا يقل عن 6 أقدام حيثما أمكن ذلك.

3. اتباع آداب الجهاز التنفسي بدقة.

4. يمنع البصق نهائياً.

5. يسمح فقط للزوار عديمي الأعراض بالدخول إلى مركز التسوق.

6. عرض الملصقات حول التدابير الوقائية حول COVID-19 بشكل بارز في كل المحلات التجارية والمراكز.

7. السماح بدخول مراكز التسوق من مدخل واحد وتخصيص مخرج واحد لمراقبة درجات الحرارة.

8. لضمان معايير التباعد الاجتماعي ، سيتم توظيف اشخاص من إدارة مراكز التسوق لتنبيه الزوار والمتسوقين.

9. على جميع الموظفين المعرضين لخطر أكبر ، بما في ذلك كبار السن والحوامل والذين يعانون من حالات طبية كامنة ، اتخاذ احتياطات إضافية.

10. يجب الحد من عدد الأشخاص في المصاعد ويجب تشجيع استخدام السلالم المتحركة مع التباعد اللازم.

11. يجب عدم السماح بأشغال أكثر من 50 في المائة من سعة المقاعد.

12. ينصح باستخدام قوائم الطعام الالكترونية والورقية التي يمكن التخلص منها.

13. يجب تعقيم القوائم المصنوعة من البلاستيك في كل مرة يغادر فيها العميل.

14. يجب تجنب السلام التقليدي بالأيدي أو التقبيل في الأماكن العامة مهما كانت الظروف.