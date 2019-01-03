حقائق وخبايا إزالة الشعر بالليزر

لا يوجد أي نوع من أنواع الليزر يزيل الشعر 100%

ماذا تعرفين عن ازالة الشعر بالليزر هل هي آمنة، فعالة وتدوم طويلا؟

هل يسبب الليزر السرطان ؟

أشعة الليزر هي أشعة غير متأينة وهي بطبيعتها لا تسبب السرطان والليزر معروف منذ عام 1960م ولا يوجد حتى الآن أي حالة سرطان واحدة محدثة بعد التعرض لأشعة الليزر إذا هو 100% لا يسبب سرطان .

هل يمكن استخدام ليزر إزالة الشعر للمرأة الحامل ؟

نعم يمكن ذلك وهو آمن خلال فترة الحمل وليس له أي أضرار على الجنين لأن الليزر لا يخترق طبقات الجلد السفلى وإنما السطحية فقط فما بالك بطبقة العضلات والمشيمة فهو آمن خلال فترة الحمل كاملة وكذلك الرضاعة . ويفضل استشارة الطبيب.

ما هي الاحتياطات التي يجب العمل بها عند استخدام جهاز الليزر ؟

أهم عضو في الجسم يجب الحفاظ عليه هو العينين ولا بد من تغطيتها خلال جلسة العلاج بالليزر .

وكل ليزر له نظارات مختلفة على حسب طول موجة الليزر .

هل يمكن استعمال الليزر في سن مبكرة؟

يمكن استخدام الليزر في أي مرحلة من العمر وليس لذلك حدود. هناك بعض أنواع الليزر تستخدم لبعض الوحمات عند أطفال أعمارهم سنة أو حتى أقل إذا ليس هناك أي حدود عمرية لاستخدام الليزر وعادة ما يضبط الطبيب المعالج الجرعة المعطاة مراعيا نمط الجلد والمنطقة المراد معالجتها .

هل يزيل الليزر الشعر تماما ؟

لا يوجد أي نوع من أنواع الليزر يزيل الشعر 100% ، ولكن الفائدة من الليزر هي أن الشعرة السميكة يقل سماكتها والشعرة السوداء يقل سوادها ويكون ظهور الشعر بعد شهر أو شهرين من إزالته بالليزر. ومن الضروري معرفة أن الليزر يؤخر في نمو الشعر ولا يزيله. وهذه معلومة مهمة ، لأنه لا يوجد عدد محدود لجلسات الليزر للقضاء على بصيلة الشعرة .

كم جلسة احتاج لإزالة الشعر ؟

لا يوجد عدد معين لجلسات الليزر ولو عمل المريض 10 جلسات ليزر فالشعر لن يزول 100% وإنما سوف يقل سماكة ولونا .

ما هي مضاعفات الليزر ؟

من أهم المضاعفات التي نشاهدها إذا لم يتم استخدام الجهاز بالطريقة الصحيحة هو تبقعات سمراء قد يحتاج المريض إلى عدة أسابيع أو أشهر حتى تزول بواسطة الكريمات المبيضة. لذلك هناك بعض الاحتياطات الخاصة التي يلجأ إليها الطبيب قبل وبعد العلاج بالليزر كالامتناع عن التعرض لأشعة الشمس ويبقى تحديد نمط الجلد ونوع الليزر المفضل يلعبان دورا أساسيا في الإقلال من ظهور المضاعفات .

هل إزالة الشبعر الليزر مؤلمة ؟

عادة يكون ألم الليزر متحمل ويمكن التخلص من هذا الألم بطلب وضع كريم مخدر على مكان إزالة الشعر نصف ساعة قبل الليزر .

ما هي الاحتياطات التي يجب عملها قبل وبعد إزالة الشعر بالليزر ؟

من أهم الاحتياطات هي أن لا يكون المريض قد تعرض لأشعة الشمس وأسمر جلده ( Tan ) لأن لهذه تأثير سلبي على الليزر .

وكذلك يفضل استخدام كريمات عازلة للشمس قبل وبعد إزالة الشعر بالليزر للتقليل من حدوث مضاعفات .

هل الليزر مفيد في إزالة جميع مناطق الجسم ؟

نعم مفيد لكل مناطق الجسم مثل الوجه ، الإبطين ، اليدين والرجلين .

هل يفيد الليزر في علاج الشعر الأبيض ؟

لا يفيد الليزر إلا في الشعر الأسود أما الأبيض فهو لا يستفيد منه أبدا .

هل هناك مناطق تستجيب أكثر لليزر من مناطق أخرى؟

نعم ، لقد شوهد أنه كلما كان الشعر سميكا وذو لون أسود تكون الاستجابة أفضل ويجب أن لا ننسى أن معدل نمو الشعر على سطح الجلد مختلف من منطقة لأخرى.