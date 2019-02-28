4 طرق طبيعية لإزالة بقع الشاي عن السجاد

لإزالة بقع الشاي عن السجاد يمكن فركه بالملح

يتعرّض أثاث البيت في أغلب الاحيان بالاتساخ من البقع المختلفة سواء كانت من الشاي أو القهوة أو الزيت وخاصّة إذا كان هناك أطفالٌ صغار ولعلّ أهمّ القطع المعرّضة للاتساخ في البيت هي السجاد وتحديداً إذا كان فاتح اللون.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهمّ الطرق المنزليّة التي من الممكن استخدامها للتخلّص من البقع وخاصة بقع الشاي بكلّ سهولة:

1- الصابون: نأخذ قطعة قماشية جافةً، ونفركها بالبقعة الموجودة على السجادة، عدّة مرات، ثمّ نغسل قطعة القماش بالماء جيّداً، ونتركها مبلولةً قليلاً، ثمّ نفرك بها السجادة مرّةً أخرى عدّة مرات لإزالة البقعة، أو التخفيف منها، بعد ذلك نغسل السجادة كالعادة بالماء والصابون، ونُنظفها جيّداً، وننشرها في الشمس لفترة حتّى تجفّ تماماً.

2- الملح: نفرك مكان البقعة بقطعةِ قماشٍ، ثمّ نُحضر القليل من الملح، ونضعه على مكان البقعة، ونتركه مدّة عشر دقائق، ثمّ نغسل السجادة جيّداً بالماء والصابون، وننشرها، ونتركها حتّى تجفّ.

3- الخلّ الأبيض: نُحضر قطعةَ قماشٍ صغيرةٍ، ونفرك بها البقعة لتمتصّ الشاي السائل عليها، بعد ذلك نضع كميةً مناسبةً من الخلّ الأبيض على مكان البقعة، ونفرك السجادة جيّداً، ثم نضع الخلّ مرّة أخرى، ونكرّر فرك السجادة، ونعيد العملية عدّة مرات حتّى تزول آثار البقعة.

4- النشادر: نفرك السجادة بقطعة قماش جافة ثم نضع كميةً من النشادر على البقعة، ونفركها جيّداً، وننقعها مدّة ربع ساعة، ثمّ نغسل السجادة بالصابون والماء، ونتركها في الشمس حتّى تجفّ.

طريقة السهلة لحفظ السجاد للعام المقبل

كيف تختارين السجاد المناسب لكل غرفة في منزلكِ؟

لمنزل يشع نظافة إليكِ 8 نصائح لتنظيف السجاد جيداً