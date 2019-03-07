9 نصائح لإطعام طفلك الرضيع للمرة الأولى

احرصي عند إطعام طفلك للمرة الأولى على أن تحاولي تعليمه كيف يبتلع الطعام

يجب على الأم أن تبدأ بتقديم الطعام لطفلها عندما يبلغ الخمس شهور من عمره، ويجب عليها مراعاة وضعه وحالته والقيام بكل ما يناسبه، وتجنب مقارنته مع غيره من الأطفال، لأن كل طفل له طبيعة وتكوين جسمي يختلف عن الآخر، فهنالك أطفال يعانون من بعض المشاكل الصحية، فهؤلاء الأطفال يجب التعامل معهم بطريقة مختلفة عن غيرهم من الأطفال، لذلك يجب أن تتمتع الأم بوعي ودراية بطبيعة طفلها، لتجنّب حدوث أي ضرر له.

نقدم لك مجموعة من النصائح لتساعدك أثناء تقديمك الطعام لطفلك للمرة الأولى:

- للمرة الأولى يفضل أن تكون البداية مع أرز الأطفال لما له من خصائص سهلة في الهضم ولقرب مذاقه من مذاق الحليب، لذلك سيحبه الطفل ويستمتع بتناوله، أضيفي كمية قليلة منه إلى الحليب في المرة الأولى واحرصي على أن يكون قوامه سائلاً غليظاً بعض الشيء وقدميه لطفلك.



- احرصي عند إطعام طفلك للمرة الأولى على أن تحاولي تعليمه كيف يبتلع الطعام، وذلك بأن تقدمي له كمية قليلة ثم تنتظري حتى يبتلعها بالكامل، حاولي إعطاءه كل الوقت ولاتستعجليه فالأمر صعب بالنسبة له في البداية.



- وفري لصغيرك الراحة ليتناول طعامه بشكل جيد، وليس بالضرورة أن تضعيه في كرسي الطعام منذ الوجبة الأولى، دعيه يتناول طعامه على ركبتيك في المرات الأولى، واسندي رأسه وكتفيه على ذراعك لتتأكدي من أن عملية البلع تتم بشكل مريح.



- تأكدي من أن درجة حرارة طعام الطفل مناسبة وليست ساخنة أو باردة، من الأفضل أن تكون قريبة من درجة حرارة الغرفة أو دافئة بعض الشيء.



- نوعي الأطعمة المقدمة لطفلك ليعتاد المذاقات المختلفة، قدمي له الفواكه والخضراوات المسلوقة والمهروسة وحتى تحصلي على القوام المناسب للطعام أضيفي القليل من ماء السلق أو الحليب حتى يصبح سهل البلع، وفي حال لم يكمل طفلك وجبته تخلصي مما تبقى منها ولا تحتفظي به.



- كوني على دراية بأن الطفل يشعر بالملل من تكرار الطعام نفسه كالكبار تماماً لذلك قدمي له مذاقات مختلفة ومتنوعة.



- لا تيأسي من المحاولة الأولى في حال رفض طفلك الطعام فهذا أمر طبيعي للغاية، حيث يرفض الطفل الطعام الجديد لأنه شيء غريب بالنسبة له، اتركيه يومين ثم عاودي المحاولة وكرري ذلك مرات حتى يقبل به، وفي حال رفض الطفل طعاماً محدداً لاتجبريه عليه وامنحيه وقتاً ثم كرري المحاولة مرات حتى يقبل مذاقه لكن لا تيأسي وتحرميه من فوائده، كما أنه يمكنك مزجه مع نوع آخر.



- يستمتع الطفل بتناول الطعام خارج المنزل في مكان مفتوح، كالحديقة أو شرفة المنزل، يمكنك استخدام أدوات طعام مريحة كزجاجة مزودة بملعقة ودعيه يستمتع بتذوق طعامه الجديد.



- عند بدء تقديم الطعام لطفلك ابدئي بكمية قليلة ملعقة أو ملعقتين من الطعام وذلك بعد تناوله لنصف وجبة من الحليب حتى لايكون جائعاً وعصبياً ويرفض الطعام ومع مرور الوقت زيدي الكمية واعلمي أن الأطفال مختلفين في الشهية والحاجة للطعام فلا تقلقي إذا كان طفل صديقك يأكل كمية أكبر من طفلك فهذا الأمر يختلف منأ طفل لآخر.

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