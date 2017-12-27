أجمل إطلالات الملكة رانيا التي تألقت بها في عام 2017

تميل الملكة رانيا في خياراتها من الأزياء للألوان الحيادية

الملكة رانيا العبدالله زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني هي المثل الأعلى في الأناقة لكل أنثى، وعندما نفكر في أحدث صيحات الموضة والأزياء وآخر ألوان المكياج وتسريحات الشعر تكون أول من يخطر على بالنا فنجد معظم الفتيات يدخلن إلى صفحتها الخاصة على الإنستقرام لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الموضة.

رانيا العبدالله أناقة ليس لها مثيل في منتدى المرأة العالمي في دبي

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رانيا العبدالله ملكة الأناقة بامتياز... شاهدي أجمل إطلالاتها!

تميل الملكة رانيا في خياراتها من الأزياء للألوان الحيادية كالأسود والأبيض والسكني، ونجد أن أغلب إطلالاتها تتسم بالرقي والفخامة بالرغم من بساطتها العامة، وترتدي أحياناً اللون الوردي والأحمر مما يجعل هذه الألوان من قائمة ألوانها المفضلة.

اختارت الملكة رانيا العبدالله مجموعة من الإطلالات الجذابة خلال العام 2017، ومنها الأطقم الرسمية والبناطيل مع القمصان والفساتين الناعمة والتنانير بالألوان الأساسية، أيها الأجمل برأيك؟

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